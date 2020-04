Pětadvacetiletý Lukáš Roček pracuje v mladoboleslavské škodovce. I tady výrobu na čas zastavil koronavirus. Lukáš v době nařízeného volna ale nesedí s rukama v klíně. Se svými kamarády založil skupinu, která na Jičínsku vyrábí především pro zdravotníky a klienty domovů seniorů a sociálních služeb ochranné štíty.

Nejdříve pomoc financovali ze svého, nakonec je podpořila firma Baart Výlet balonem z Rovenska pod Troskami, kde Lukáš pomáhá v pozemním doprovodném týmu. Sponzoři uhradili veškerý materiál pro libuneckou skupinu a darovali jí dezinfekci i roušky.

Do výroby štítů se zapojila i parta v Mladějově pod vedením Stanislava Parného. Tu podpořily firmy Sklopísek Střeleč, Dekoro, MCAE a JMK systém a Zema Markvartice.

Pomáhají hasiči i knihovnice

Ročkova skupina se schází ve společenské místnosti dobrovolných hasičů v Libunci na Jičínsku. Malinká víska s 68 obyvateli má útulnou hasičárnu a právě letos si měla připomínat 130. výročí založení zdejšího sboru. Zdeněk Pírko, starosta hasičů, se rovněž zapojil do výroby. „Jsem v důchodu, mám na to čas. Je to věc, kterou by hasiči dělat měli,“ míní. Covid-19 oslavy možná zhatí, ale hasiče a dobrovolníky nezastavil. Schází se tu pravidelně, aby kompletovali ochranné štíty.

Dobrovolníci zásobují domovy důchodců, ale i transfúzní oddělení v Jičíně, parta z Mladějova zajistila štíty pro jičínskou nemocnici a Klaudianovu nemocnici v Mladé Boleslavi. Ochranu dostala také Charita Libošovice i policisté.

„Kamarádi z práce mají tiskárny, tak jsme se domluvili. Tisknou plastové díly a my jsme se zaměřili na kompletaci a distribuci,“ vypráví Lukáš, jak se celá spolupráce zrodila.

Asi desetičlenný tým má operace rozdělené. Nejdříve pomocí řezačky nařežou folie, do vyrobené pomůcky jich pak vloží až 50 kusů najednou a pomocí kovové šablony a vrtačky plexisklo proděrují. To už se díla ujme další dobrovolník, který ručně odstřihává ostré hrany. Následuje balení do plastového sáčku, kam přijdou vložit vedle plexiskla svezené díly z 3D tiskárny a návod, jak pomůcku složit. Na výrobě se podílí třeba i místní knihovnice, která ve zbrojnici jinak půjčuje knihy.

Štíty rozdávají potřebným zdarma

Dobrovolníci pak obvolávají jednotlivá zařízení a štíty nabízejí. Zdarma. „Zjistili jsme, že bohužel většina domů s pečovatelskou službou nemá nic, ani roušky. Stát je vůbec nevybavil. Hlavně pracovnice terénních služeb jsou nám vděčné,“ říká k aktivitě Lukáš, který vyrobené pomůcky „za své“ doveze potřebným. Mladý muž vyčísluje náklady na výrobu jednoho štítu na zhruba 45 korun, částka zahrnuje náklady na folie, sáčky, gumičky, čelenky. Návody na kompletaci tiskne obecní úřad Libošovice.