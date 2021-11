/FOTOGALERIE/ Jediné horské letiště v Česku zaznamenalo v letošní sezoně rostoucí zájem o zážitkové lety. Z Vrchlabí se nechala vynést nad Krkonoše bezmála tisícovka lidí. Na 820 metrů dlouhé travnaté dráze tamního veřejného vnitrostátního letiště přistávají také čím častěji soukromá letadla, jimiž cestují lidé do Krkonoš za byznysem nebo odpočinkem.

Krkonoše z leteckého pohledu. | Foto: Deník/Jan Braun

Lidé chtějí nejčastěji vidět Krkonoše, které jsou z Vrchlabí nadosah. Z letadla mají hory jako na dlani. Takových letů je 90 procent. Během půl hodiny lze absolvovat let přes centrální Krkonoše, za čtyřicet minut k Adršpachu nebo k Jizerským horám. Za hodinu se dají obletět celé Krkonoše i Český ráj. Nejdelší let trvá 70 minut. Zážitkové lety z vrchlabského letiště obstarává sedm kvalifikovaných pilotů Krkonošského aeroklubu. Čtyři z nich profesionálně létají u dopravních společností, českých i zahraničních. V práci létají Boeingem, o víkendech pro zábavu čtyřmístnými či dvoumístnými sportovními letouny Cessna. Z Krkonošského aeroklubu pocházejí i vojenští piloti, kteří zde zahájili svou leteckou kariéru. "To je ale běžná praxe na všech letištích, nejen u nás. Dělají to proto, že je to baví. Většina profesionálních pilotů začínala v aeroklubu, pak jim to zůstane jako koníček nebo létání přetaví do povolání," řekl Karel Horáček, předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí.