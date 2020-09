„Sice nám je už 60 a skupinou prošlo bezpočet vynikajících pilotů, ale přesto se cítíme stále mladí a na nebi jsme tak trošku punkáči,“ řekl při významném jubileu manager týmu Martin Nepovím.

Kulaté jubileum si skupina, ve které létal i legendární pilot Jiří Tlustý, okořenila v srpnu stanovením nového světového rekordu v počtu osových výkrutů ve skupině. Těch zvládla skupina deset a věnovala je i letošnímu jubilantovi Jiřímu Tlustému, který oslavil pětaosmdesát let.

Na provedení rekordního zápisu piloti potřebovali prostor deseti kilometrů. Kousek světového prvenství předvedli letci i na páteční oslavě. Jak to bylo náročné popsal současný velitel letky Stanislav Čejka:

“V průběhu točení výkrutu působí na letadlo neustále se měnící síly od kladných přetížení přes nulové po záporné. Čím pomaleji se manévr letí, tím více mají jednotlivé síly vliv a snaží se letadlo vyosit z původního směru jak v rovině horizontální tak vertikální. Při provádění dalšího výkrutu do něj pilot vstupuje už s touto zavedenou chybou, která se s každým dalším manévrem násobí. Úkolem vedoucího skupiny je co nejvíce eliminovat počet těchto chyb. K tomu se přidávají další tři letouny, které za prvé musí reagovat jak na nepřesnosti vedoucího, tak na měnící se síly působící na jejich vlastní letouny. Což je důvod, proč jeden osový výkrut zvládne zaletět jen pár skupin na světě. My, abychom byli stále před nimi, jsme jich udělali pro jistotu deset.”

Nad uměním svých kolegů ve vzduch žasl i vítěz letecké „formule 1“ Martin Šonka.

„Jsem rád, že tu máme skupinu, na kterou můžeme být všichni hrdí. A co se týče rekordu, tak se mi líbí, že se někdo snaží stále vymýšlet něco, co tu ještě nebylo a nikdo nedokázal. Není to totiž vůbec sranda letět výkrut takhle ve čtyřčlenném týmu.“