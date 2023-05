Byl březen 2021, kdy jsme se s kolegou vydali na setkání s léčitelem, který má dar přesvědčit lidi o své pravdě. Milana Buška znám dlouhá léta. Setkali jsme se v redakci opakovaně, třeba v souvislosti se záhadným úmrtím jeho nevlastního bratra nebo kvůli vyschlému korytu řeky Chrudimky u Buškovy vodní elektrárny před dvaceti lety, kdy se případem zabývala Česká inspekce životního prostředí. Nyní tu ale bylo nasnadě tučné reportérské sousto, vždyť každý novinář by exkluzivně rád přinesl zprávu, že kdosi úspěšně léčí zabijácký covid. A tak jsem pozvání do mlýna přijala.

Nebylo žádným tajemstvím, že Bušek propaguje tehdy populární lék ivermektin, kterým se dosud odčervovali koně, ovce a jiná zvířata. Po příjezdu do Bojanova nás u venkovního posezení čekalo „vyšetření“ prostřednictvím plazmového generátoru, očividně proto, aby se u nás vyloučila nákaza koronavirem. Později jsem plazmový generátor, který Milan Bušek k diagnostice a léčení používá, přirovnala k ruské hře Vyděržaj pioněr známé z filmu Pelíšky. A moje diagnóza dle přístroje? Možná to byla cysta na ledvinách, dnes už si to nepamatuji. Ale problémů mám údajně víc, takže by to prý chtělo zahájit léčbu.

- Včera jsem hubil koronavirus poprvé 6 hodin. Vypadá to na křížence SARS 1,2, MERS a HIV.



- Jistý si tím zatím nejsem, ale pokud je to tak, tak se dá počítat s vysokou úmrtností. Pokud odpovědní zbabělci ve vládě a parlamentu nepřijmou ta správná a jednoduchá opatření, vedoucí k okamžitému zastavení koronaviru, tak Bůh s námi.



- Podle mého názoru to na nás sypou z letadel kobercovými lety nad krajinou. Jen se divím, že to nikomu nepřijde divné, že letí dvě letadla a za jedním zůstává stopa 10 hodin a za druhým, které letí hned vedle, nic?



- Podle mne se jedná o mezinárodní zločin obrovského rozsahu.



Samá chvála klientů. Z Buškova telefonu

Následovalo pozvání do kanceláře a začala série telefonátů od Buškových klientů, kteří přesně věděli, že je budeme kontaktovat, a pěli samou chválu na rychlé uzdravení. Telefonní čísla na ně jsem nedostala, vše bylo v Buškově režii, který jim sám volal. A tak jsem se na dálku seznámila s padesátiletým Martinem, s učitelkou v důchodu Věrou a dalšími.

Ale nejvíc mě zasáhlo osobní setkání s mladou ženou Jaroslavou z Hořic v Podkrkonoší, která Milana Buška navštěvovala pravidelně a přijela právě při naší reportáži. „Mám rakovinu. Odmítla jsem chemoterapii a zvolila tuto cestu. Podle lékařů už bych měla být po smrti, ale musím říct, že mi pan Milan velmi pomáhá a cítím se dobře,” řekla mi na kost vyhublá Jaroslava.

Kdo ví, jak to s ní dopadlo. Článek nikdy nevyšel, můj text byl neustále přepisován a doplňován, až jsem se rozhodla, že ho raději nevydám.

Plazmový generátor údajně ničí i covid-19. „Laicky řečeno - nastavím opačnou frekvenci a covid začne reagovat jako popcorn v mikrovlnce. Je to jednoduché a velmi účinné,” vysvětloval Bušek. To potvrdila i paní Věra z Třemošnice, která se prý jako zázrakem uzdravila nejen z covidu, ale i dalších nemocí. „Teď už mám svůj vlastní generátor a cítím se velice dobře,“ řekla nám do Buškova telefonu Věra.

Příznivců frekvenčních vln je v Česku hodně, mají i vlastní facebookové stránky a navzdory tomu, že přístroj stojí kolem 130 tisíc korun, si ho lidé kupují a léčí sebe i své blízké. Před plazmovými a frekvenčními generátory, takzvanými zappery, přitom varovalo i ministerstvo zdravotnictví a Česká obchodní inspekce jejich výrobu dokonce zakázala. Firmy, které generátory vyrábějí a prodávají, pak získaly od Českého klubu skeptiků SISYFOS anticenu Bludný balvan.

Kandidoval do Senátu



Milan Bušek loni kandidoval do Senátu. O přízeň voličů se jako nezávislý kandidát ucházel v pardubickém volebním obvodu 43. Mezi šesti kandidáty se umístil na poslední příčce, hlas mu dalo 1453 voličů. Zvítězila Miluše Horská (16 457 hlasů).



Měl tehdy i své volební stránky, kde také prezentoval své léčitelské úspěchy - více ZDE a dopisy od uzdravených klientů - ZDE

Plazmový generátor používal Bušek pro léčení covidu společně s ivermektinem. „Stačí si nastudovat odbornou lékařskou literaturu. Nikde jsem se nedočetl, že by měl škodlivé vedlejší účinky. Právě naopak. Domnívám se, že kdo kritizuje ivermektin, je buď hloupý, anebo úmyslně lže. Obojí je špatně. Ivermectin uzdravil mnoho lidí a ne náhodou za něj dostal jeho vynálezce Nobelovu cenu. Kritici, zavřete ústa a přestaňte dělat škody, protože máte strach, že by se lidé mohli uzdravit i z jiných nemocí. Každopádně podání ivermektinu by měl být pouze řízený a nikoliv živelný proces,“ napsal mi později Milan Bušek.

Pro upřesnění – trojice vědců Campbell, Omura a Tchou jou-jou získala v roce 2015 Nobelovu cenu za výzkum léčebné látky proti parazitickým hlísticím a výzkum přispívající k léčbě malárie.

Bušek argumentoval také zážitkem z dovolené v Itálii, kde léčil hosty hotelu kombinací frekvenčních vln a ivermektinu.

Podívejte se na vystoupení Milana Buška na demonstraci v Hradci Králové z 5. února 2022 - od času cca 02:00:30 hod - ZDE.

„Vir jsem naměřil diagnostikou, za 3- 6 minut byl vyhuben. Teplota klesala do 10 minut. Podle potřeby dostali ti lidé doporučení použít jednorázově ivermektin. Stačilo patnáct minut na člověka a bylo po nákaze,“ vzpomněl Milan Bušek na chvíle v italském hotelu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ale od začátku varoval před používáním ivermektinu k léčbě covidu.

„Ivermektin nebyl dosud nikde na světě registrován jako léčivý přípravek proti covid-19. Z pohledu zvážení přínosů a rizik je vhodnější používat ivermektin za kontrolovaných podmínek a při definovaném bezpečném dávkování a nepodporovat černý trh nebo užívání nevhodných veterinárních přípravků s jeho obsahem. Z dostupných zdrojů totiž víme i o případech, kdy došlo k předávkování veterinární pastou s ivermektinem. Výjimkou není ani prodej léčivých přípravků s ivermektinem na internetu, přičemž se jedná o léčivé přípravky vázané na lékařský předpis, takže takový prodej zákon nedovoluje. SÚKL už několik takových nabídek prověřuje,“ stojí na webových stránkách ústavu.

Ačkoliv redakce Chrudimského deníku nezná důvod, proč Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze hledá prostřednictvím kriminálky svědectví o léčitelských praktikách Milana Buška, oba redaktoři, kteří byli na reportáži u Milana Buška, jsou připraveni předložit policii veškerou korespondenci a také své osobní zážitky.

Milan Bušek na výzvu Deníku, která mu byla zaslána e-mailem, aby se k prošetřování jeho aktivit policií vyjádřil, nereagoval.

