Ani třetí pokus magistrátu vysoutěžit firmu na stavbu lávky přes Labe u kongresového centra Aldis nedopadl dobře. Informace, kterou Deník přinesl už minulý týden, včera konečně oficiálně zazněla i od představitelů města. „Vzhledem k tomu, že jediná nabídnutá cena byla asi třikrát vyšší než ta, se kterou počítal projekt, jsme soutěž zrušili,“ řekl primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Zatímco projekt počítal s cenou 48 milionů korun bez DPH, nabídka byla na více než 141 milionů bez daně.

Projekt vedení města měnit nechce

Na výboru pro územní plánování se už dříve řešila možnost, že by se v případě neúspěchu město vzdalo současného projektu a oslovilo by druhého a třetího v pořadí pět let staré architektonické soutěže. Jejich návrhy byly střídmější a levnější. Radnice ale zatím stále věří ve vítězný projekt. „Komise doporučuje pokračovat v tomto projektu dalším kolem zadávacího řízení s případnou variantou stanovení maximální hodnoty veřejné zakázky. Máme na to územní rozhodnutí i stavební povolení,“ vysvětlil důvody náměstek Jiří Bláha (ODS).

O lávce přes Labe u Aldisu se hovoří už asi 15 let. Za poslední rok město vypsalo hned tři tendry, všechny ale skončily krachem. Do prvního se nepřihlásil nikdo, do dalších dvou vždy jeden zájemce. Jenže zatímco město počítalo s cenou 48 milionů, nabídky byly přes 120 a 140 milionů.

Cena byla prý nereálná od začátku

O cenovém stropu zatím radní nerozhodli. Určitě ale bude o mnoho milionů výš, než byla předpokládaná cena projektanta. „Je totiž relativně stará,“ narážel primátor na fakt, že za posledních několik let výrazně stouply ceny stavebních prací. Tehdejší odhad 48 milionů zpochybnil na tiskové konferenci magistrátu architekt František Křelina. „Seděl jsem před pěti lety ve výběrové komisi a už tehdy jsme se pozastavovali nad cenou. Náš interní odhad už v té době byl nikoliv 48 milionů, ale zhruba 65 milionů,“ uvedl Křelina.

S ČSOB se snad radnice dohodne

Krach třetího tendru za poslední rok netěší ČSOB, která hned vedle staví své sídlo. Město mělo podle smlouvy lávku postavit do jara příštího roku. I když už je jasné, že to nestihne, patnáctimilionové pokutě se prý vyhne. „Jednám s nimi. Myslím si, že nic platit nebudeme,“ řekl Bláha. Vstup do rostoucího sídla ČSOB má být právě ve směru od řeky a úprava břehu měla být součástí projektu lávky. Bez úpravy bude vstup do budovy velmi obtížný. Podle náměstka primátora Martina Hanouska (Změna pro Hradec a Zelení) je oprava nábřeží jednou z podmínek pro kolaudaci budovy. „Banka potřebuje dobrou vůli města v tom, že je potřeba opravit ten parter i bez lávky. Doufám proto, že si vyjdeme vzájemně vstříc,“ vysvětlil Hanousek.