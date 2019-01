Královéhradecko, Náchod - Práce na získání kvalitní kyselky, která by osvěžila v budoucích Malých lázních, pokračují podle plánu.

PRŮZKUMNÉ VRTY v Bělovsi potvrdily nález kyselky, nyní se vrtací souprava znovu zakousla do země. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

V Bělovsi, na louce nedaleko polorozpadlých běloveských lázní, se vrtná souprava opět zakousla do země. Po čtyřech průzkumných vrtech, které potvrdily výskyt minerálních vod, se začalo pracovat na dvou vrtech jímacích. Kyselkou, která se z nich bude čerpat, by se lidé mohli osvěžit v v zrekonstruovaných Malých lázních, a to už v průběhu příštího roku.

Libor Oliviano Michele, který má na starosti hydrogeologický průzkum, sdělil, že jímací vrty mají být hotové do konce dubna.

„V příštím týdnu by oba vrty mohly být hluboké pětatřicet metrů, postupně se ale dostaneme až do sta metrů pod povrch. Čekají nás tedy především vrtné práce, které mají celou řadu technologických etap," vysvětlil. Od května do července jsou v plánu čerpací zkoušky a následná měření a analýzy ukáží všechny vlastnosti a jakost nalezené kyselky. „Je to jako u dítěte. Teprve se narodilo a ještě nevíme, jestli z něho bude olympijský vítěz. Zatím je ale vše na dobré cestě," trefně a s úsměvem přirovnal Libor Oliviano Michele.

Připomněl také v této souvislosti, že nikdo jiný se v těchto místech nikdy tak hluboko pod zem nepodíval.

Podle Libora Michele je technologie jímacích vrtů, které se nacházejí jen pár metrů od těch průzkumných, mnohem vypracovanější, trvanlivější a tedy i finančně nákladnější. Průzkumné vrty se zatím zachovají, alespoň po dobu hydrogeologického výzkumu. Pak se rozhodne, jestli některé vrty zůstanou jako monitorovací.

Ida to není, ale název ještě nemá

A jaká bude budoucí kyselka? „Minerální voda se svým složení od Idy částečně liší i vzhledem k tomu, že od jejího pramene je daleko. Není to tak, že by město bralo bývalým lázním vodu, což jsme potvrdili i geologicky. Její složení bude známé teprve až po všech zkouškách," zdůraznil.

Nabízí se i otázka, jak se bude budoucí kyselka jmenovat. Zatím se vrty nazývají HJ 1005 a HJ 1006. „Jméno bývá přiřazováno k úspěšnému hydrogeologickému vrtu ve fázi osvědčení a ten proces osvědčení začíná tím, že je dokončená závěrečná zpráva s komplexní analýzou a nějaký lékař zhodnotí, že je to vhodné jako potravina nebo jako přírodní léčivý zdroj minerální vody. A teprve až se zjistí vlastnosti a k čemu bude vrt používán, tak rozhodne investor, který žádá osvědčení, jaký by chtěl název," vysvětlil poměrně složitý proces Libor Michele s tím, že název může souviset se složením kyselky, může mít nějakou myšlenku či příběh.

Malé lázně začnou stavět už letos

S novou, kvalitní a chutnou kyselkou souvisí i rekonstrukce Malých lázní za obchodním domem Kaufland. „Nyní čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace. Mezitím už připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby, které by se mohlo uskutečnit v květnu. V průběhu prázdnin či na začátku září by se mohla začít budovat replika Malých lázní, které se budou podobat těm z období první republiky," popsal příští kroky místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka.

Z původní lázeňské budovy se toho zachová jen minimum, jelikož je ve špatném stavebně – technickém stavu. Ani její základy údajně nejsou nijak kvalitní a vedení města si přeje, aby budova byla postavená poctivě a dlouhá léta sloužila nejen občanům Náchoda.

Budoucí Malé lázně by měly být místem konání kulturních akcí a střediskem lázeňství. „Rádi bychom zavedli i novou tradici, při které by se každoročně zahajovala lázeňská sezona," těší se Jan Čtvrtečka.