Kůrovcová kalamita hatí unikátní stavbu

Kůrovcová kalamita decimuje hospodaření Lesů ČR. Podnik tak odkládá plánovanou stavbu nového sídla v Hradci Králové.

Za deset let - poté, co stromy zesílí - by areál měl vypadat jako na obrázku. | Foto: Chybik+Kristof

Pět měsíců už měli podle původního plánu dělníci na Novém Hradci Králové stavět honosné sídlo Lesů České republiky. Ředitelství státního podniku se mělo stát největší dřevostavbou v zemi, připomínat mělo svým tvarem rozvětvený strom. Jenže ačkoliv už stála příprava tohoto projektu hodně přes 20 milionů, její realizace se stále odkládá. Kvůli boji s kůrovcem chybí na stavbu sídla peníze Cenu nového sídla odhaduje společnost Lesy ČR asi na půl miliardy korun. Jenže plány na stavbu hatí kůrovcová kalamita. O odložení projektu informovala společnost už v létě 2018. „Naše hospodářské výsledky neodpovídají tomu, abychom investovali řádově stovky milionů korun,“ řekl před rokem Tomáš Pospíšil v té době pověřený vedením společnosti. „Výstavba nového centra Lesů ČR byla pozastavena a není rozhodnuto, kdy se s výstavbou začne,“ potvrdila Deníku mluvčí podniku Eva Jouklová na začátku letošního roku. Kůrovcová kalamita mezitím pokračuje dál. Za první pololetí spadl Lesům ČR meziročně hrubý zisk o 90 procent. Starý panelák na Novém Hradci za novou dřevostavbu tak státní podnik v nejbližší době nevymění. Návrh pochází z pera architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa z brněnského ateliéru Chybik+Kristof. Termín v roce 2020 už je sice pasé, projektu se ale zatím Lesy ČR nevzdaly. Mluví se však i o jeho prodeji. FOTO: Eko-doprava v kraji frčí, dobíječky jsou u hotelů i v zoo Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Kulhánek