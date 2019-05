Radnice v Jičíně žádá o dotaci z fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis na společný česko-polský projekt Zveme ke společnému stolu. Město ho připravuje se svým partnerským powiatem Swidnica.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv autorky.

Do projektu bude zapojen jičínský K-Klub, středisko volného času, a Valdštejnské imaginárium, z.ú., Je určen dětem ve věku od 12 do 14 let ze zájmového kroužku vaření. Cílem je především organizace workshopů. „Ty mají směřovat ke vzájemnému předání zkušeností a receptů při přípravě tradičních specialit a jídel,“ říká k projektu tiskový mluvčí radnice Jan Jireš.