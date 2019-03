Byzhradec – Stovku už mají za sebou, ale sto padesát před sebou. Sbor dobrovolných hasičů v Byzhradci má však i tak důvod k oslavě. Jejích jednotka funguje už úctyhodných 130 let. Jejich píle a úsilí však nejsou jen při hašení požárů. Bez jejich pomoci by se už zřejmě nekonala žádná zábava, ples v Hostinci u Hyláků anebo již tradiční besedy, zájezdy a hasičské závody.

Dobrovolní hasiči z Rychnovska zahájili soutěžní sezonu. | Foto: DENÍK/ Šárka Ehlová

Z kroniky hasičů6. 11. 1881 – Na dolním konci obce vyhořela stavení čp. 50, 51 a 52. To přimělo občany k založení hasičského sboru.



Ten vznikl v roce 1883. Nejprve se k hašení používalo putýnek, kbelíků a až později jedné ruční stříkačky. Té si hasiči velmi vážili a pečovali o ni.



První prapor s vyšíváním získali hasiči od rodáka Josefa Kováře, který zbohatl v důsledku velké výhry. Vysvěcení praporu byla velká sláva, jíž se zúčastnilo i 14 okolních sborů.



15. 7. 1906 – Hasiči se zúčastnili župního cvičení v Semechnicích. Další rok zavítali do Bílého Újezdu a 18. 6. 1908 cvičili v Černíkovicích.



1914 – V Byzhradci byl ustaven dívčí sbor hasičů, který měl čtrnáct členek.



21. 6. 1914 se spolu s muži zúčastnily župního sjezdu v Houdkovicích.



15. 7. 1914 – Poslední schůze před 1. světovou válkou. Někteří členové museli na frontu, proto činnost sboru byla slabá.



23. 12. 1918 – První schůze sboru po válce. Přišlo na ni 22 členů. Uctili vzpomínku na ty, kteří ve válce padli.



7. 6. 1928 – Sbor uspořádal závody přes rybník na kolech po úzké lávce. Soutěžit přišlo 17 účastníků. Z místních se odhodlal Václav Říčař (čp. 6), který vyhrál první cenu. Vybralo se 15 729 korun, čistý zisk činil 9506 korun, přičemž 500 korun bylo darováno škole.



1938 – 1945 – V období 2. světové války byla činnost sboru oslabena.



1942 – Poslední zásah s ruční stříkačkou při požáru kůlny u Říčařů.



1944 – Poprvé použita motorová stříkačka na hašení požáru stavení u Hyláků.



1968 – Naposledy byl použit náklaďáček zn. Opel. Sbor poté dostal vozidlo Praga.



10. a 11. 7. 1982 – Velké oslavy sta let od založení sboru. Konala se zábava a veřejná schůze.

Došlo i na ukázky zásahů se starou stříkačkou s koňmi a také motorovou stříkačkou. Tady nastaly potíže, když praskla savice. Tehdejší velitel Václav Samek však neváhal, skočil do vody i se dvěmi savicemi a koš přidržoval nad bahnem.

Dnes jsou místní hasiči nepostradatelným spolkem, který chrání majek obyvatel Byzhradce i přilehlé osady Slavěnka, a zároveň se s nimi umí dobře pobavit.