„Dlouho jsme otevření bazénu zvažovali, ale nakonec jsme se rozhodli jej neotevřít. Podmínky, které vláda nastavila pro otevření krytých bazénů, jsou pro nás z ekonomického hlediska nepřijatelné a z personálního téměř neproveditelné,“ řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Pro obnovení provozu krytého bazénu je podle provozovatele městských sportovišť, společnosti Mebys Trutnov, zapotřebí minimálně desetidenní příprava.

„Vzhledem k neustálým změnám vládních nařízení jsme do poslední chvíle nevěděli, kdy a za jakých podmínek můžeme otevřít. Nařízení v podobě 5 metrů čtverečních prostoru na člověka a dvoumetrových odstupů, roušek při vstupu do zařízení, dezinfekce prostor, chlorování do maximální míry a dalších, to jsou opatření, která se ve smíšeném provozu, ve kterém jsou sauny, fitness, solárium a plavecké bazény, s daným počtem zaměstnanců nedají aktuálně zvládnout,“ vysvětlil Petr Gaisler, jednatel společnosti Mebys Trutnov.

Dalším hlediskem je ekonomická stránka. V červnu, kdy na konci měsíce sezona krytého bazénu končí, je jeho návštěvnost podle provozovatele vzhledem k venkovnímu počasí již minimální. „Trutnováci však nemusí smutnit, veškerou energii budeme věnovat znovuotevření letního koupaliště, jehož rekonstrukce za více než 70 milionů korun finišuje, a věřím, že jej již brzy otevřeme,“ uvedl trutnovský starosta.