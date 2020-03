Záchranářský vrtulník odnesl v sobotu v poledne mladého skialpinistu, který sjížděl na lyžích s partičkou kamarádů nebezpečný lavinový svah Velké Studniční jámy, spadl ze skalního prahu a zranil se. Z extrémního terénu v první zóně Krkonošského národního parku ho vytahovali záchranáři do vrtulníku na laně.

Nejvíce navštěvované turistické cíle regionu, Safari Park Dvůr Králové nad Labem a Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních, jsou veřejnosti uzavřené, stejně jako lanovky a skiareály. Lidé přesto neseděli doma a vydali se do přírody a do hor. Do chalup či apartmánů dorazili o víkendu takzvaní lufťáci. Například ve Svobodě nad Úpou si někteří z nich nelámali hlavu s vládním nařízením a pohybovali se po městě bez roušek.

Pokuta i pro zraněného skialpinistu

Po Krkonoších putovali turisté, běžkaři, skialpinisté. Nejčastěji jednotlivci, ale také rodiny s dětmi i desetičlenné skupiny skialpinistů. U chat se shlukovaly partičky.

„Problém byl v tom, že lidé nedodržovali návštěvní řád národního parku. Pohybovali se v první zóně KRNAP mimo značené trasy. Lidé přitom většinou vědí, kam nemají chodit, ale přesto tam jdou. Rozdali jsme několik pokut, některé případy se budou řešit ve správním řízení. Zaznamenali jsme také nelegální jízdy sněžných vozidel v první zóně bez povolení,“ řekl Deníku v neděli odpoledne strážce Krkonošského národního parku Ondřej Moštěk.

Správnímu řízení se nevyhne ani skialpinista, který se zranil při sjíždění Velké Studniční jámy, odkud ho vysvobozovali záchranáři pomocí vrtulníku. „Pohybovali se mimo značenou trasu v nejcennější lokalitě národního parku,“ uvedl Moštěk.

Z Prahy přijeli na zdravotní procházky

Nejvíce problémů bylo podle něj v okolí Luční a Studniční hory, nejčastěji se skialpinisty. „Přestupky se nejvíce týkaly návštěvníků ze Středočeského kraje a Prahy,“ konstatoval a poukázal na řadu případů, kdy lidé z hlavního města a okolí vycestovali do Krkonoš v nouzovém stavu země a vzali to jako zdravotní procházku. „Je otázkou, jestli je nezbytné jezdit na zdravotní procházku z Prahy do Krkonoš. Když už někdo musí přijet a nevydrží doma, tak je podstatné, aby se pohyboval pouze po značených trasách. A pokud se potká s jinými návštěvníky hor, aby si nasadil roušku,“ dodal.

Někteří návštěvníci hor si sice nenasadili roušku či šátek přes obličej ani při kontaktu s jinými osobami, většina se jich podle strážce KRNAP ale chovala ohleduplně. „Když se lidé potkávali a míjeli v terénu, tak si většinou nasazovali roušky nebo nákrčníky. To bylo hodně vidět, chovali se ohleduplně. Méně byli ohleduplní k přírodě,“ poznamenal Ondřej Moštěk.

Výrovka vydávala turistické svačiny

Tradiční krkonošská hřebenová chata Výrovka, umístěná v sedle mezi Luční horou a Zadní Planinou v nadmořské výšce 1363 metrů, vyhledávaná křižovatka horských cest, nabízela o víkendu vedle dalšího sortimentu svačinové turistické balíčky. Prodávala je z výdejového okénka. Lidé si mohli dát bagetu, koláče, preclíky, vše balené, pití v plastu a plechovkách.

„Neobsloužíme nikoho bez roušky. Ale ani jsme na nikoho takového nenarazili, nikdo si nedovolil jít ke stánku bez roušky. Na lidech je patrná obava ze současného stavu s koronavirem. Mají strach, bojí se shlukovat, pohybují se v odstupech. Teprve si zvykají na novou situaci. Po hřebenech se pohybují pouze desítky lidí, je jich málo. Davy, které tady proudily obvykle, v současné době nehrozí,“ přiblížila víkendovou situaci na horách provozovatelka Výrovky Michaela Šťastná.

Během víkendu si lidé nakoupili na Výrovce zhruba čtyřicet svačinových balíčků. Jeden balíček stojí 120 korun. „ I pro nás je tato situace nová. Budeme zjišťovat, co by lidé v balíčcích uvítali. Pokud to bude jen trochu možné, víkendy zachováme se širším sortimentem, v týdnu budeme mít otevřeno na výdej svačinových balíčků s tím, že si je lidé objednají předem, když se chystají na horskou túru,“ dodala Šťastná.

Reakce od lidí má různé. Někteří sami nabízejí podporu krkonošské boudě zasláním finančního příspěvku, jiní jim spílají za šíření nákazy a diví se, proč mají otevřeno, když je zákaz vycházení z domova.