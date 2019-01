Hradec Králové - Robert Novák odejde z čela Gymnázia J. K. Tyla. Absolventi školy ředitele vinili z šikany, sepsali proti němu i petici.

Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Dosavadní ředitel hradeckého Gymnázia J. K. Tyla Robert Novák neobhájil svůj post. Absolventi Nováka vinili z šikany učitelů i studentů. Dokonce sepsali petici, ve které žádali jeho odstoupení. Podle vyjádření kraje ale petice v rozhodnutí výběrové komise roli nesehrála.

Novým ředitelem gymnázia se stane Matěj Ondřej Havel, který dosud působí jako učitel na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Do čela školy Havla jmenovala rada kraje. „V konkurzu na post ředitele byli tři uchazeči, Robert Novák neuspěl. Matěj Ondřej Havel měl podle náměstkyně hejtmana pro školství Martiny Berdychové dobře připravenou vizi gymnázia, proto vyhrál,“ informovala mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Velčovská a doplnila, že petice absolventů na vyhlášení konkurzu neměla vliv, Novákovi zkrátka končí funkční období.

To, že petice vznikla krátce před konkurzem, byla shoda náhod. Kraj se ale peticí musel zabývat. „Kvůli petici byla zřízena speciální komise, která věc asi týden prošetřovala. Nic závažného se ale nezjistilo,“ prozradila Sylvie Velčovská.

Samy autorky petice nejsou schopny určit, zda petice měla na výběrové řízení vliv. „Domníváme se ale, že jsme peticí otevřely veřejnou debatu, která mohla některé lidi přimět k zamyšlení se nad danou problematikou. Toto byl náš primární cíl,“ vysvětlila jedna z autorek petice Adéla Joštová. Albsolventky doufají, že se změna ředitele pozitivně projeví.

Nově zvolený ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel se funkce chopí 1. srpna. Petici považuje za nešťastně uchopenou. „Měla velmi obecné formulace. O petici se při konkurzu každopádně nemluvilo a já jsem svou koncepci o petici vůbec neopíral,“ uvedl.

Vize otevřené školy

Budoucí ředitel chce gymnázium více otevřít, a to i veřejnosti: „Uvnitř budovy plánuji vybudovat volnočasový prostor pro studenty a výhledově bych chtěl zrekonstruovat zahradu, která by sloužila studentům i veřejnosti. Také bych chtěl, aby se škola zapojila do městských akcí,“ popsal Havel své plány. ⋌(mih)

Podle absolventek ředitel šikanoval studenty i učitele. Jeho odchod vítají

„Velice nás, jako absolventy, mrzí, že musíme přihlížet dlouhodobé šikaně učitelů a studentů, která se na Gymnáziu odehrává. Máme velký zájem na tom, aby se Gymnázium J. K. Tyla opět stalo prestižní školou, jako tomu bylo dříve,“ uvádí absolventky v petici, která měla Roberta Nováka přimět k odstoupení. To, že se Novák nechoval vždy profesionálně, potvrdila současná studentka gymnázia, která nechtěla být jmenována: „Zasahuje učitelům do toho, jak mají učit, a chce, aby se přizpůsobili jeho, pro mě nesmyslného, stylu učení. Také dokonce učitele vybízel k tomu, aby nějak zařídili, aby měli žáci špatné známky. Navíc jsem u maturit loni viděla, jak nesmyslně se ptá, aby žáky spíše potopil,“ popsala a doplnila, že přes zimu se ve škole kvůli rozhodnutí ředitele skoro netopí.