Spolek přátel hořického zámku Strozzi vyhlásil fotografickou soutěž Dvě tváře Hořic, do níž se může zapojit kdokoli bez ohledu na profesi či věk.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Stačí, když do 12. června zašlete na e-mail fotosoutez2019@centrum.cz dvě aktuální protikladné fotografie. Jeden ze snímků by měl ukazovat, co se vám v Hořicích líbí a druhý naopak něco, s čím ve městě nejste spokojeni.