S ohledem na týdenní nárůst nakažených na 100 tisíc obyvatel kraje je Královéhradecký kraj stále druhým nejvíce zasaženým regionem v Česku.

„V našem kraji máme kapacitu 300 lůžek na JIP pro jakoukoliv péči a v současné chvíli nám jich na celý kraj zbývá zhruba pět desítek. Za posledních sedm dnů v našem kraji přibylo 5 594 nakažených osob s covid-19 a nemocnice jsou stále na hraně kapacit. Aktuálně máme v nemocnicích 571 hospitalizovaných pacientů s covid-19, z toho na lůžkách JIP 136. Zdravotníci jsou vyčerpaní, dochází volná lůžka, záchranáři musí převážet pacienty mimo region, ale už i okolní nemocnice hlásí, že brzy nebudou moci přijímat další pacienty z našeho kraje. Situaci navíc zhoršuje šíření takzvané britské mutace, která se potvrdila u 60 procent zkoumaných vzorků," upozornil hejtman Martin Červíček.

S přihlédnutím k této skutečnosti, a zejména proto, že nelze dopustit kolaps zdravotnického systému, se bezpečnostní rada kraje shodla na tom, že zatím není možné výrazněji rozvolňovat.

"Současně také není možné, aby napříč kraji platila různá opatření. Proto se připojíme k dalším krajům a o nouzový stav zažádáme na 14 dnů. Budeme ale požadovat, aby krizové opatření pro okres Trutnov trvalo pouze do 28. února 2021 do 23.59. Dále chceme rozšíření úředních hodin úřadů a zajištění bezpečného návratu dětí do škol do 1. března. Požadujeme, aby vláda podnikla kroky k co nejrychlejšímu přijetí nového pandemického zákona a stejně tak, aby učinila kroky k co nejkratšímu otevření maloobchodů, služeb a volnočasových aktivit v termínu navazující na navrácení do škol,“ řekl Martin Červíček.

Jak bude vypadat režim v Česku a v Královéhradeckém kraji po neděli?



V plném rozsahu bude nadále fungovat veřejná linková a železniční doprava. Stále budou platit omezení například při návštěvách v nemocnicích a v sociálních zařízeních a povinnost zakrytí dýchacích cest na veřejnosti. Nezmění se ani nasazení vojáků v nemocnicích a sociálních službách. Zajištěna bude také péče o děti zdravotníků a zaměstnanců bezpečnostních složek, tedy chod tzv. určených škol zřízených ve spolupráci s obecními samosprávami. Doposud takto funguje na 36 školských zařízení v regionu.

"Co považuji za nejdůležitější na dalších 14 dnech nouzového stavu je, že poskytne prostor pro urychlené přijetí nového pandemického zákona a jeho projednání premiérem s opozicí, aby tady nevznikaly diskuze o rozsahu opatření díky dohadování o nouzovém stavu. Je třeba vést konkrétní diskuzi o významu, vyhodnocení a potřebných epidemiologických rozhodnutích na základě jednání odborníků, kteří budou připravovat jejich rámec pro rozhodnutí vlády. Proto jsme do žádosti také zahrnuli požadavek o aktualizovaném nastavení plánovaných opatření tak, aby omezení byla skutečně v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro zvládání pandemie,“ sdělil hejtman.

Nejdůležitější pro zpomalení šíření koronaviru podle něj zůstává testování veřejnosti. Nechat se testovat se budou moci lidé ve všech okresních městech a kraj navíc rozšiřuje možnost nechat se otestovat mobilními týmy.

„Stále se snažíme posílit ve spolupráci s armádou a našimi nemocnicemi mobilní odběrové týmy. V tomto týdnu testovaly dva týmy na Trutnovsku, příští týden by měly působit i v obcích na Náchodsku. Testování je momentálně nejdůležitější cesta, jak zpomalit nekontrolovatelné šíření nákazy nejen v našem regionu, a my i v tomto smyslu apelujeme na stát, aby plošné testování co nejvíce podporoval. Zároveň je potřeba, aby nejzatíženější regiony dostávaly více vakcín na proočkování nejrizikovějších skupin a co nejdříve začalo také očkování další veřejnosti," poukazuje dále královéhradecký hejtman.

Jak zdůrazňuje, odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na vládě ČR. "Žádost o nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení nouzového stavu jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní strany k dohodě na dalším postupu,“ dodal.