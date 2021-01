„V současnosti máme zhruba 4 tisíce dávek. Další tři tisíce očekáváme tento čtvrtek,“ řekl k současné situaci, kdy kromě hradecké fakultní nemocnice probíhá očkování v krajských nemocnicích, hejtman Martin Červíček. Ten očekává, že se v prvním čtvrtletí proočkuje měsíčně zhruba 60 tisíc dávek.

„V rámci našich nemocnic, ke kterým se připojí i soukromá nemocnice ve Vrchlabí, počítáme, že měsíčně budeme schopni dát na 15 tisíc dávek,“ informoval první muž kraje a nastínil situaci ve druhém kvartálu roku, kdy mají dorazit další zásoby vakcíny a počítá se s tím, že se počet očkování bude blížit 100 tisícům měsíčně.

„Na přelomu března a dubna předpokládáme, že dorazí první zásilka 100 tisíc vakcín. Už nyní se tak připravujeme na to, kde budou aplikovány. Stávající zařízení na to nemají ani kapacitu, ani personál,“ uvedl Martin Červíček a dodal, že kromě prostor nyní hejtmanství poptává i zdravotnickou veřejnost, která by s masivním očkováním pomohla.

„Je nemyslitelné, abychom to ve stávajícím režimu zvládli. Kromě strategie, která počítá s dalšími pěti centry v kraji, uvažujeme i o dalších detašovaných pracovištích. V úvahu přicházejí nemocnice v Brouově či Novém Bydžovu. O všem však chceme mít jasno na začátku března,“ dodal hejtman.

Očkovací centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové funguje od 2. ledna a od od té doby naočkovalo téměř 1500 zdravotníků z nemocnice a také některé vysoce rizikové pacienty. „K našim čtyřem očkovacím týmům, které fungují o víkendech celý den a v týdnu odpoledne, se připojili i kolegové z Fakulty vojenského zdravotnictví, kteří tvoří výjezdový tým, který pomáhá podávat vakcínu v sociálních zařízeních,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička.

Mobilní očkovací tým

A zatímco kraj hledá, kde všude se bude ještě očkovat, zahájil na začátku týdne mobilní očkovací tým hradecké fakultní nemocnice a zdejší Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ)vakcinaci v Domově důchodců U Biřičky.

„Dnes a zítra budeme očkovat v Domově důchodců u Biřičky, ve čtvrtek v SeneCura SeniorCentru Hradec Králové. V dalším týdnu plánujeme pokračovat ve vakcinaci klientů ostatních sociálních zařízení na Hradecku,“ v úterý uvedl děkan FVZ Roman Chlíbek, která vyslala do domova tři týmy ve složení sestra, lékař a administrativní pracovník. „Klienti, kteří mají o očkování zájem, to vnímají pozitivně, je to pro ně cesta k normálnímu životu, například k návštěvám příbuzných,“ dodal Roman Chlíbek.

Podle ředitelky domova, kde je přibližně 340 klintů a 240 zaměstnanců, Daniely Luskové je o očkování velký zájem:„Jsem zastánce očkování, pomůže nám to se vrátit k běžnému fungování domova. Klienti mají o očkování zájem, odhaduji to na 90 procent, mezi zaměstnanci je trochu nižší, ale do konce března bychom chtěli mít naoočkováno 95 procent klientů a 70 procent zaměstnanců,“ uvedla ředitelka.

Uvažovaná očkovací místa v kraji:



Hradec Králové - kongresové centrum Aldis

Trutnov - zimní stadion

Jičín - zimní stadion

Náchod - Hotel Beránek

Rychnov nad Kněžnou - Společenské centrum