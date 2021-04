„Tito žáci si zaslouží obdiv, neboť se na ně společnost obrátila s prosbou a oni, velmi často poprvé v životě, pomohli. Během pandemie odpracovali v nemocnicích v součtu více jak 30 tisíc hodin. Jejich působení na odděleních velmi ocenili zejména zdravotníci, kteří se díky zapojení studentů mohli více soustředit na péči o pacienty s těžkým průběhem onemocnění. Proto si zaslouží alespoň takovéto poděkování,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

V prosinci loňského roku, kdy už z rozhodnutí vlády končilo využívání institutu pracovní povinnosti, změnilo ministerstvo zdravotnictví metodiku kompenzací. Tzv. uznatelné náklady měli žáci prokázat zpětně, což již ale ve většině případů nebylo možné kvůli absenci účetních dokladů či jízdenek.

„Dle mého názoru mělo tyto finanční kompenzace hradit ministerstvo. To to však odmítlo. Proto vedení kraje schválilo poskytnutí darů, které mají být kompenzací za náklady způsobené plněním pracovních povinností, například za cesty do zaměstnání,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek.