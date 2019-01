Hradec Králové - Královéhradecký kraj chce smlouvy s dopravci, kteří budou od 1. ledna 2017 v kraji zajišťovat autobusovou dopravu, podepsat v září.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Krajští radní schválili některé připomínky dopravců, ti mají své nabídky podat do 31. srpna.

Královéhradecký kraj původně vyhlásil šestimiliardový tendr na nové dopravce pro léta 2017 až 2026, antimonopolní úřad však letos na jaře, zatím nepravomocně, soutěž zrušil. Hradecký kraj se proto rozhodl zadat zajištění dotované linkové autobusové dopravy od 1. ledna 2017 bez otevřené soutěže takzvaným jednacím řízením bez uveřejnění (JŘBU). Pro uzavření smlouvy kraj oslovil 13 nynějších dopravců.

„Předpokládám, že do konce září, možná i do zastupitelstva 12. září, podepíšeme buď všechny smlouvy, nebo velkou část smluv," řekl hejtman Lubomír Franc. Pokud by se kraji nepodařilo s některým z oslovených dopravců smlouvu uzavřít, kraj podle něj osloví další dopravce.„V kraji jsou dvě tři firmy, které mohou nabídnout opravdu desítky vozidel na zajištění dopravy," řekl hejtman..

Kraj na základě jednání s dopravci upravil původní smlouvy, úpravy se týkaly například mezd. „Na příští rok uvolní kraj částku v rozmezí pět až sedm milionů korun, která umožní dopravcům tento nárůst mezd pokrýt," uvedl Franc. Další úpravy se týkaly snížení sankcí pro dopravce, kraj snížil i požadavky na vybavení a stáří vozidel.

Hradecký kraj už dříve oznámil, že cestující by žádnou změnu od 1. ledna 2017 neměli zaznamenat. Kraj také zvažuje možnost vlastní linkové autobusové dopravy.

Kraj soutěž na nové dopravce vypsal loni 17. září. Obálky s nabídkami se měly otevírat 8. prosince, ale termín byl po kritice odborů a kvůli změnám v zadávací dokumentaci postupně posunut na duben. Antimonopolní úřad však tendr v dubnu zastavil a na začátku května zrušil. Kraj podle úřadu porušil zákon o veřejných zakázkách netransparentními a diskriminačními požadavky v zadávacích podmínkách. Kraj proti rozhodnutí podal rozklad.