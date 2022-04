Postřílet by je mohli myslivci, ti si ale nemůžou dovolit platit vysoké náklady za kafilérii. "Odstřel by byl variantou, už za námi lidé kvůli tomu byli, že bychom měli krávy postřílet, což jako myslivecká stráž a myslivecký hospodář můžeme," uvedl Petr Kupský, myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Dvůr Králové nad Labem. "Ale co pak? Krávu zastřelíme a kdo bude platit kafilérku a další záležitosti, které s tím souvisí? To si nemůže myslivecké sdružení dovolit. Otázkou proto zůstává, kdo by se postaral o uhynulá zvířata," dodal myslivecký hospodář.

U Výšinky se střetl Mercedes s krávou, ta srážku nepřežila

Na lov zdivočelého stáda ve Žďáru u Trutnova se vydala o víkendu skupina šesti honáků na koních, mezi nimi i dvě ženy z Polska. Pod vedením Zdeňka Beránka z Nového Bydžova vyrazila po stopách zatoulaného dobytka. Nocovali pod širákem, odchytit se jim ho ovšem nepodařilo. Krávy se ukryly v lese. "Máme pro ně připravené ohrady, kam bychom je nahnali. Situaci jsme mapovali, krávy vystopovali, bylo jich devět, ale znovu se zaběhly a přesunuly se na úplně jinou část," popisoval akci šéf moderních kovbojů Zdeněk Beránek z Nového Bydžova, který litoval, že oproti původním plánům dorazilo k Trutnovu výrazně méně kovbojů.

"Mělo nás být více než patnáct, hlásili se i lidé z Ústí nad Orlicí nebo Olomouce, ale řada jich na poslední chvíli odřekla, zřejmě kvůli chladnému počasí. Marně jsme doufali, že napadne sníh, což by bylo pro nás lepší, zvěř by zanechávala stopy," uvedl Beránek. Ten již spřádá plány na další výpravu do okolí Hajnice, k odchytu krav se chtějí kovbojové vrátit znovu kolem Velikonoc.

Na tom, že situace zašla příliš daleko a vyžaduje řešení, se shodují myslivci i místní obyvatelé. Je to podle nich neřešitelný problém několik let a nikdo s tím nic nedělá. "Stádo se nedaří odchytit minimálně 10 let. Na kole je úplně běžně každý rok potkávám volně v lesích, na volných pastvinách, ve Žďáru na silnici," vyjádřil se Karel Řehák z Hajnice, pod kterou Horní Žďár patří jako místní část.

Řidiči pozor mezi Trutnovem Stříteží a Výšinkou: Na silnici mohou pobíhat krávy

"Byli bychom rádi, aby krávy zmizely. Problémy jsou dlouhodobé," potvrdil myslivecký hospodář Petr Kupský. "Na problém se stádem krav jsme poukazovali s odborem životního prostředí před třemi lety. Táhne se to dlouho, situace se nechala dojít do takového stavu, že způsobily dopravní nehody. Když ještě žil původní majitel pan Janíček, tak dostával pokutu. Stěžovali jsme si na odboru životního prostředí ve Dvoře Králové. Krávy z ohrady utíkaly i jemu, různě je naháněl jeepem po polích. Užili jsme si s ním své," připomněl Kupský.

Po sérii střetů se zatoulanými krávami policie apeluje na řidiče, aby na silnici první třídy v úseku Trutnov Střítež - Výšinka jezdili se zvýšenou opatrností. "Snižte rychlost jízdy, abyste případně mohli včas zareagovat na dopravní situaci a nestali se účastníkem dopravní nehody," vyzvala řidiče policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Při poslední dopravní nehodě, která se stala v pátek 1. dubna po 6. hodině ráno, řidiči nákladního vozu Mercedes vběhlo zpoza jehličnatých dřevin před auto tele. Řidič již nedokázal střetu zabránit a narazil do boku zvířete. Tele, které nebylo nijak označené identifikátory, na místě uhynulo. Řidič vyčíslil škodu na 300 tisíc korun.

Takhle dopadl Mercedes na silnici mezi Výšinkou a Stříteží, jemuž vběhlo v pátek 1. dubna do cesty tele.Zdroj: Policie ČR

Na krávu na silnici narazila v sobotu večer také řidička Marta z Trutnova při cestě ze Dvora Králové nad Labem. "Sice jen procházela a nic se nestalo, ale i tak to byl šok. Obrovské zvíře se najednou objeví kousek od vás na silnici," oklepala se.