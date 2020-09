Od té doby i na východě Čech zažíváme neobvyklou dobu. Uzavřené hranice, zrušené operace, povinnost nosit roušky, zákaz shlukování lidí, zastavení výroby mnohých velkých podniků. I takové bylo letošní jaro.

Po prvním vrcholu pandemie v polovině dubna se život začal vracet do normálních kolejí a během léta si mnozí na koronavirus ani nevzpomněli. Jenže ten nevymizel. Naopak. Od 1. září se roušky začaly vracet a už i v Královéhradeckém kraji platí, že aktuální počet nakažených koronavirem je vyšší než kdykoliv během jara.

Vůbec poprvé překročil počet aktivních případů v Královéhradeckém kraji na začátku září číslo 150. Koncem června přitom bylo nemocných pouze 20 a mnozí doufali, že virus i díky teplému počasí bude dál slábnout.

Více nemocných je mezi mladými lidmi

To se bohužel nepotvrdilo. Dobrou zprávou je aspoň fakt, že i přes rekordní počet nemocných je oproti jaru méně pacientů v nemocnicích. V dubnu bylo kvůli koronaviru hospitalizovaných v jeden moment více než 400 lidí, z toho hned stovka v těžkém stavu.

Nyní je v nemocnicích kolem 160 pacientů s nemocí covid-19, 34 z nich ve vážném stavu. Může za to mimo jiné odlišné věkové rozvrstvení nemocných než na jaře. Při jarním vrcholu pandemie v kraji bylo 58 procent zde nakažených lidí starších 45 let.

Mladší lidé od 15 do 29 let tvořili pouze 10 procent nakažených. Léto ale statistiku změnilo. V posledním srpnovém týdnu lidé ve věkovém rozmezí 15-29 let tvořili hned 37 procent nakažených – více, než kterákoliv jiná věková skupina. Většina mladých lidí projde nákazou koronavirem bez větších zdravotních obtíží, s vyšším počtem případů se ale zvyšuje i riziko přenosu nákazy do rizikovějších skupin.

Proto k určitým omezením už během srpna sáhla některá zdravotnická a sociální zařízení v kraji. Někde šlo o zákaz návštěv, jinde se vrátily roušky a měřila příchozím teplota.

Nemocnice jsou na nápor připravené

Ačkoliv se odborníci neshodnou na tom, zda už v Česku začala druhá vlna nebo stále neskončila ta první, je zřejmé, že epidemiologická situace se zhoršuje. Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar je však přesvědčen, že kraj je na případný nápor pacientů dobře připraven.

„Jak tím, co si personál vyzkoušel během jara, tak i dostatečným předzásobením ochrannými pomůckami. Zásobu máme na několik měsíců,“ řekl Deníku Cabicar. Pod kraj nespadá hradecká fakultní nemocnice, která se na svém infekčním oddělení stará o pacienty s nemocí covid-19, kteří vyžadují nemocniční péči. I ta má ale dle svých vyjádření zásob dostatek.

„V současné chvíli je ve Fakultní nemocnici Hradec Králové hospitalizováno celkem devět pacientů s covid-19, jeden z nich vyžaduje připojení na plicní ventilaci,“ potvrdil včera mluvčí FNHK Jakub Sochor. Od začátku pandemie bylo podle něj v nemocnici hospitalizováno celkem 52 pacientů s koronavirem.

Skvělou připravenost hlásí nemocnice napříč krajem i v dalších ohledech. Odběr vzorků je možný už ve všech okresech, otestovat se mohou nechat i samoplátci. A odebrané vzorky testují hned tři laboratoře v kraji – v Hradci, v Náchodě a v Trutnově.

Aktuální situace v kraji

Po půl roce od prvního výskytu nemoci covid-19 pandemie vrcholí nejen v celé České republice, ale i v Královéhradeckém kraji. Aspoň to tak vypadá při pohledu na čísla aktuálně nakažených.

Začátkem září překonal počet aktivních případů dosavadní vrchol pandemie z poloviny dubna. Hygienici v současné době poprvé evidují více než 160 aktuálně nemocných.

Největší počet případů je stejně jako v několika posledních měsících v okrese Hradec Králové. V současné době je zde nakažených 63 lidí. Následuje Náchodsko se 51 nakaženými a Jičínsko s 21 aktivními případy. Nejméně případů je na Rychnovsku a Trutnovsku, kde je aktuálně shodně 16 nemocných.

Pět lidí v Královéhradeckém kraji v souvislosti s nemocí covid-19 od začátku pandemie zemřelo. Více než čtyři stovky lidí z regionu se už z nemoci naopak vyléčily. V současné chvíli je kvůli nákaze koronavirem s těžším průběhem nemoci hospitalizováno ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 9 pacientů, stav jednoho z nich vyžaduje připojení na plicní ventilaci.

Porovnání s ostatními regiony

Přestože se i v Královéhradeckém kraji epidemiologická situace zhoršuje, mezi všemi regiony patří kraj stále mezi premianty. Za celou dobu pandemie se v Královéhradeckém kraji odhalilo nejméně nakažených ze všech 14 regionů v České republice.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je na tom nepatrně lépe pouze Jihočeský kraj. V žádném jiném regionu si také nemoc covid-19 nevyžádala menší počet obětí než právě v hradeckém kraji.

Všech pět okresů Královéhradeckého kraje i nadále zůstává na semaforu ministerstva zdravotnictví označeno bílou barvu, která značí nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy.

Ačkoliv se i na východě Čech objevila v posledních týdnech nákaza i v sociálních zařízeních, v žádném z nich se nezačala výrazněji šířit. Neexistují ani žádná výraznější ohniska v regionu. Podle hygieniků v kraji stále nedochází k takzvanému komunitnímu přenosu a hygienici jsou schopní trasovat kontakty nakažených.