Královéhradecko, Krkonoše - Hory zaplnila koncem roku tradiční vlna silvestrovských hostů. Lyžařská střediska praskala ve švech. Novoroční odjezd doprovázely kolony na silnicích. Policisté nachytali 1. ledna devět řidičů pod vlivem alkoholu.

Parkovací plochy v Janských Lázních a Peci pod Sněžkou byly zcela obsazené, lyžaře a snowboardisty vozily k lanovkám a vlekům skibusy. | Foto: Deník/Jan Braun

Deset tisíc lůžek ve Špindlerově Mlýně, deset tisíc v Peci pod Sněžkou, tři a půl tisíce v Janských Lázních. Takřka žádné místo z ubytovací kapacity největších krkonošských lyžařských areálů nezůstalo volné. Silvestr si tradičně přijely užít na hory davy návštěvníků.



Během uplynulého víkendu, prodlouženého Silvestrem, lyžovalo ve SkiResortu Černá hora - Pec během tří dnů od 29. do 31. prosince zhruba 42 tisíc lidí. Návštěvnost skiareálu ve Špindlerově Mlýně se pohybovala koncem roku kolem osmi tisíc lyžařů denně.



VELKÝ NÁRŮST VÁNOČNÍCH POBYTŮ

„Na Silvestra byla obsazenost hotelů a penzionů ve Špindlu 99 procent. Zbývalo pouze několik volných pokojů, které vypadly ze zdravotních důvodů,“ uvedl Martin Jandura z infocentra Špindl.INFO, majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com. „Na Silvestra je to obvyklý stav a zůstává pravdou, že hodně lidí nejezdí do Špindlu kvůli lyžování, ale aby si užili Silvestra na horách,“ dodal.



Rovněž v Peci pod Sněžkou byla ubytovací kapacita, která se pohybuje kolem deseti tisíc lůžek, takřka kompletně obsazená. „Volných míst zbývalo naprosté minimum, ale nebylo to nic překvapivého. V posledních dnech roku to je standardní situace. Další velký nápor očekáváme v prvním únorovém týdnu v době německých prázdnin,“ řekla Eva Krejčí z informačního centra Turista Pec pod Sněžkou.

Plné byly také Janské Lázně, jak potvrdil Deníku Marek Šustr, ředitel hotelu Omnia a provozovatel informačního centra. „Janské Lázně byly obsazené na maximum. Výrazně se zvedl zájem o vánoční pobyty. Ještě před čtyřmi roky přitom byla některá ubytovací zařízení v tuto dobu zavřená. Silvestr však stále vévodí.“



Výrazný nárůst během vánočních svátků zaznamenali i ve Špindlerově Mlýně. „Oproti dřívějším 40-50 procentům se vyšplhala obsazenost ubytovacích kapacit k osmdesáti procentům. Přispělo k tomu dlouhé volno a prázdniny. Do hor se vydalo hodně Čechů,“ konstatoval Martin Jandura ze Špindl.INFO.



DRUHÝ SILVESTR VE ŠPINDLU

Další lavina návštěvníků se valí do Špindlu na tento víkend. „Zažíváme druhý Silvestr, pro klienty hledáme poslední volná místečka. Pravoslavné Vánoce znamenají nápor Poláků a Rusů,“ dodal.



Z cizinců vyhledávají české hory tradičně ve velké míře Němci, ale přidávají se také další národy. „Němci byli před deseti lety první v návštěvnosti, vystřídali je Poláci. Jezdí také Holanďané, Belgičané a nově Dánové,“ upřesnil situaci v Janských Lázních Marek Šustr.



Klienti podle něj objednávají pobyty ve třech vlnách. Někteří rovnou s ročním předstihem, další po letních prázdninách a poté s prvním sněhem. „Aby si návštěvník hor vybral pobyt podle svého gusta, měl by si ho naplánovat ideálně půl roku dopředu,“ doporučil Martin Jandura. „Například v Omnii jsme měli vyprodanou kapacitu už v polovině listopadu,“ doplnil Šustr.

DVANÁCT LINEK SKIBUSŮ V PLNÉ PERMANENCI

Ve SkiResortu, kde silvestrovští hosté mohli využít 35 km sjezdovek v pěti areálech, panuje největší zájem o lyžování na Černé hoře a v Peci pod Sněžkou. „Je to dáno tím, že v těchto areálech je největší a nejpestřejší lyžařská nabídka. Z Černé hory do Pece pod Sněžkou se navíc dá přejet na lyžích a rolbami SkiTour,“ vysvětlila Zina Plchová ze SkiResortu.



Mezi středisky stále pendluje dvanáct linek skibusů. V závěru roku pomohly přetížené dopravě v situaci, kdy lyžaři a snowboardisté zcela obsadili parkovací místa v Janských Lázních a Peci pod Sněžkou. „Všechny naše areály jsou propojené tak, aby bylo možné velmi rychle přejet ze sjezdovek jednoho areálu na sjezdovky jiného. V případě Černé hory a Černého Dolu jde o 10 minut jízdy skibusem, v případě Pece pod Sněžkou a Velké Úpy taktéž. Ze statistik proto víme, že lyžaři mezi areály přejíždí. I díky tomu, že mají možnost lyžovat na 35 km sjezdovek,“ řekla Zina Plchová.

Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn vzrostla celková návštěvnost během prodlouženého silvestrovského víkendu ve srovnání s loňským rokem zhruba o patnáct procent, denně se pohybovala kolem osmi tisíc. „Přispělo k tomu i počasí. Na Silvestra napadl čerstvý sníh, bylo modro, teplota pod nulou. Prvního ledna přišla tradiční novoroční obleva, ani ta ale neodradila pár tisíc lyžařů, aby si šli po silvestrovských oslavách zasportovat,“ přiblížil situaci ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. „Kritický stav s parkováním ani dopravou nenastal,“ dodal.



DEVĚTKRÁT POD VLIVEM ALKOHOLU

Odjezd tisíce návštěvníků hor po prožitém Silvestru výrazně zpomalil dopravu na silnicích. Nicméně se obešel bez karambolů. „Provoz byl hustý, jezdilo se v kolonách,“ sdělil trutnovský policejní mluvčí Lukáš Vincenc. Policisté řídili dopravu ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a Janských Lázních. Dopravní nehody přišly až během středy v souvislosti se sněžením. „Na horách jsme jich zaregistrovali do středečního odpoledne deset, nejvíce ve Špindlerově Mlýně,“ uvedl Lukáš Vincenc.



Policisté nachytali při namátkových kontrolách 1. ledna devět řidičů, kteří usedli za volat pod vlivem alkoholu, zejména ve Špindlerově Mlýně a Trutnově. Ve Špindlerově Mlýně přijali první den nového roku oznámení o krádeži mobilu za 17 tisíc korun a peněženky v místním zábavním podniku a krádeži dvou párů lyží v hodnotě bezmála 55 tisíc korun z hotelové lyžárny.