Žamberk – Filmový pás se poprvé v Žamberku roztočil a rozhýbal postavy na plátně už před sto lety. Historií promítání od válečného roku 1915 až po současnost provede zájemce výstava Filmové střípky aneb 100 let od prvního promítání v Žamberku, která potrvá od 5. září do 20. října.

První film? To už dnes nikdo neví

Jaký film odstartoval před sto lety žamberskou kinematografii, zůstává ale tajemstvím. „Pokoušeli jsme se dohledat první film, který tu byl promítán, ale o tom nikde není zápis ani zmínka, takže je to už ztraceno v propadlišti dějin," konstatoval Filip Jedlička z městského kulturního podniku Fidiko. Jisté ale je, že první kinematografické představení v Žamberku se uskutečnilo v roce 1915 v hotelu Modrá hvězda, dnešní Stylové hospůdce a penzionu Imrvere. Město vděčí za první filmy kočovnému biografistovi Kašparovi z Krkonoš, který do města zajížděl vždy dvakrát do roka. Po válce se zvýšila poptávka po filmovém umění a snímků přibývalo. „Od 21. května 1921 začal fungovat první stálý biograf v žamberské Sokolovně. První zvukový film byl promítán až o 10 let později," pokračoval v průřezu historií Filip Jedlička.

Postupně se začalo promítat také v léčebně Albertinum a v nové budově divadla. Po druhé světové válce byla jediným kinem budova Orlovny přejmenovaná na kino Panorama. Od roku 1977 až dodnes chodí Žamberští na filmy do budovy Divišova divadla. Od němého, černobílého filmu promítaného provizorně v sále hotelu dospěla kinematografie až k 3D filmům v digitálním kině.

Fotky, plakáty i filmové hlášky

Celou historii promítání představí expozice v městském muzeu. Vystavené budou historické i současné filmové plakáty, fotografie hvězd stříbrného plátna, Kronika Filmového klubu, historická osvětlovací uhlíková lampa nebo stará promítačka z meziválečného období. Návštěvníci muzea si také oživí slavné filmové hlášky. Výstavu zahájí vernisáž v sobotu 5. září. „Na úvod v patnáct hodin zazní několik filmových melodií v podání žáků a učitelů Základní umělecké školy Petra Ebena a poté se dozvíte několik zajímavostí z historie i současnosti promítání v Žamberku," zve na zahájení výstavy Vladimíra Šulcová z Městského muzea Žamberk.

Atmosféru dvacátých let minulého století si budou moci diváci vychutnat v žamberském kině v sobotu 17. října při projekci němého snímku s Vlastou Burianem „Milenky starého kriminálníka". „Snímek živou hudbou doprovodí jeden z nejlepších českých klavírních improvizátorů Jiří Pazour," dodal Filip Jedlička.