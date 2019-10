Je tu devátý ročník celorepublikového festivalu Den architektury. Festival nabízí široké veřejnosti pod vedením architektů, historiků a odborníků nový pohled na architekturu, která nás obklopuje - od moderních, odbornými cenami ověnčených budov přes historické skvosty až po mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější, stavby.

Ilustrační foto. | Foto: Radmila Šepsová

V Jičíně se iniciativy ujali členové Jičínského spolku pro architekturu a urbanismus. V sobotu v 9 hodin se na nádvoří zámku u vstupu do muzea koná malá diskuze na téma Je symbolem Jičína jen Valdická brána? Po oba víkendové dny se můžete v 10 hodin na schodech v jičínském zámeckém parku potkat s historičkou Evou Chodějovskou a vydat se na dvouhodinovou procházku na téma Čeněk Musil - Tvůrce meziválečného Jičína. Právě on proměnil poněkud ospalý Jičín přelomu století během dvaceti let v moderní maloměsto.