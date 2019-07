Je to další významný počin šikovné dílny z obce na Trutnovsku. Rodí se tam umělecké skvosty, které putují do celého světa.

Před rokem křtil jejich dílo ve Vatikánu přímo papež František, do jeho zahrady u Sixtinské kaple přivezli z Krkonoš bronzovou sochu svatého Řehoře z Nareku. V Anglii odhalovala pomník zpracovaný v Horní Kalné anglická královna. Vyráběli bronzové sochy Masaryka, Miroslava Donutila nebo obří sestavu drůbeže na Nový Zéland a do Burgundska. Pracují na monumentu slavného dostihového koně Peruána, trojnásobného vítěze Velké pardubické.

Bronzový model Zlína je součástí nové expozice v Baťově mrakodrapu. „Je veliký 5x2 metry, proto jsme ho dopravili rozdělený na dvě poloviny a složili až na místě. Z přízemí jsme model vyvezli legendární pojízdnou Baťovou kanceláří umístěnou ve výtahu,“ popisuje Michal Horák z firmy HVH.

Dva díly dohromady váží přes půl tuny. Model z litého bronzu znázorňující podobu Zlína na počátku 50. let je nově součástí expozice na terase Baťova mrakodrapu. Dílo vznikalo vzhledem k velkému rozměru postupně, po dvanácti částech, které byly následně svařeny.

Model Zlína navrhla kancelář pro architekturu a design v čele s architektkou Jitkou Ressovou. "Na základě modelu, v tomto případě vyrobeného na 3D tiskárně, se udělá negativní forma ze silikonu a sádry, do níž se nanese horký vosk. K tomuto modelu se následně vytvoří síť nalévacích kanálků, které posléze slouží k vytlačení vzduchu při aplikaci roztaveného bronzu," popisuje Michal Horák proces výroby a pokračuje: "Vzniklá forma, vyplněná voskem, se umístí do pece, kde se vypaluje při teplotě asi 600 stupňů Celsia. Během této doby se vosk vypaří. K dispozici tak zůstane pevná vypálená forma, ve které je jen dutý prostor, a je do ní možno nalít roztavený bronz o teplotě asi 1200 stupňů. Po vychladnutí se forma kolem odlitku opatrně rozbije, nalévací kanálky se odřežou a odlitek se opracuje, očistí a dodá se mu patina."

„V naší slévárně odléváme bronzová díla metodou ztraceného vosku, což je nejpřesnější způsob vytváření odlitků. Je to velmi stará technika, jejíž použití je zmiňováno již u starých Egypťanů 2500 let před naším letopočtem a po staletí zůstala víceméně nezměněná,“ přibližuje Michal Horák z umělecké slévárny.

V Horní Kalné momentálně vzniká bronzový odlitek Tomáše Garrigua Masaryka pro Veletrhy Brno. Bude umístěn na výstavišti u hlavního vstupu do rotundy a odhalen 7. října při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Odlitek vznikl pomocí 3D tisku. Autorem sochy je Ladislav Jezbera. Jde prakticky o identickou sochu, jaká na výstavišti stála při jeho otevření v roce 1928. Dílo Otakara Španiela se ale nedochovalo, pouze jeho zmenšená předloha v Národním muzeu.