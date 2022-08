Jednak opožděně oslaví své pětadvacáté narozenin, ale také si připomene 15 let od doby, kde se do barokní pevnosti přestěhoval ze Svojšic na Pardubicku. O narozeninách, pandemických dopadech a festivalovém pivu si s Deníkem povyprávěl jeden ze zakladatelů metalového svátku Tomáš Fiala.

Konečně to vypadá nadějně a zdá se, že se dočkáte opožděných narozenin, které festivalu již dvakrát zhatila pandemide covidu-19. Vir však opět nabírá na síle a také tu máme válku na Ukrajině či ekonomickou krizi. Ministr zdravotnictví Válek sice řekl, že kvůli viru žádné restrikce nechystá. Přesto, jak současnou situaci vnímáte a jak ji vnímají i kapely. Odřekly vám některé účast kvůli současným globálním problémům?

Všechno to jsou spojené nádoby. A například menším kapelám z USA se navýšily náklady a některé tak účast odřekly. Ale je tu právě i ta válka a ekonomická krize. Nicméně všechny ohlášené hvězdy se sem po těch letech restrikcí těší. Z celkových 150 kapel nám účast odřeklo asi 15, ale za ty jsme sehnali snad adekvátní náhradu.

Z toho plyne, že se všichni na festival těší.

Je to tak. Náš festival je totiž jiný, než všechny ostatní. Není na letišti, ale celý v pevnosti. Přímo v pevnostních kasematech budou mít letos premiérově zázemí i kapely. Tím se víc snažíme propojovat muziku s cihlami, které se vepsaly do historie.

A co fanoušci?

Máme to štěstí v neštěstí, že vstupenky prodáváme celé ty tři roky a zájem byl obrovský. Nyní máme prodáno přes 90 procent vstuenek. Ale i do tohoto prodeje nyní zasahují ekonomické problémy lidí. Když se podívám na dynamiku prodeje v posledních týdnech, tak musím říci, že to není moc veselý pohled. Ale ty lidi chápu.

Zdroj: Youtube

Jak jsme již naznačili, tak festival letos opožděně oslaví své pětadvacáté narozeniny, ale také tomu je 15 let, kdy našel nový domov v josefovské pevnosti.

Je to tak. Ještě dodnes si pamatuji, jak jsme v roce 2006 odcházeli ze Svojšic a hledali nové místo. Jeden z místních lidí, který nám dodával pivo, nám tehdy řekl, že nám ukáže jeden areál. A přivedl nás právě do Josefova. Když jsem se tu postavil na budoucí přírodní tribunu a viděl náznak potenciálu celého místa, hned jsem věděl, že už nic hledat nemusíme a právě Josefov je pro nás to pravé. A čas ukázal, že to bylo správné rozhodnutí.

Jeden ze zakladatelů festivalu Brutal Assault Tomáš Fiala.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

S tím pivem jste mi nahrál. K těm dvojitým narozeninám si, tedy kromě návratu kapel a fanoušků, nadělíte dárek v podobě piva speciálně uvařeného pro festival.

S touto myšlenkou jsme koketovali už dlouho. A naštěstí jsme se spojili s řemeslným pivovarem Proud, který nám přestavil pivní styl, který se jmenuje Brut Ale. A když ta slova dáme dohromady, tak je to vlastně naše značka. A ta slovo dalo slovo a letos si návštěvníci vychutnají pivo uvařené speciálně pro ně.

Bude toto pivo jen na festivalu, nebo se dostane i do merchandisingu?

V „merchi“ zatím nebude, ale po festivalu budeme mít pár hektolitrů, které budou v plechovkách pro fanoušky k dostání. Všichni na pivu ocení snad nejen chuť, ale i naši brutalovskou estetiku. Je však třeba dodat, že nejen naše pivo tu bude k dostání. Jsme totiž asi jeden z mála festival, který má široké pivní portfolio. Zatímco jiné hudební produkce mají dva až tři druhy piv, tak my jich tu máme čtrnáct.

Brutal Assault je taký výjimečný souhrou a sounáležitostí s fanoušky. Ti již léta jezdí v rámci brigády BA Sobě a pomáhají vám po celý rok zvelebovat útroby josefovské pevnosti.

Za tu pomoc, kdy nám takto pomáhají jim patří velký dík. Jen díky nim, a také nadšencům z řad místních spolků, se daří z tohoto kouzelného místa dostat ještě užitnější hodnotu. Také tím cítíme stále více semknutí s Josefovem, který je pro nás druhým domovem. A na fanoušcích je vidět, že mají festival skutečně v srdci. Nejezdí sem totiž na brigády jen Češi, ale i Poláci či Skandinávci. A to je úžasný pocit.

Metalová brigáda: Fanoušci připravují pevnost na brutální útok řízné muziky

Co se letos podařilo v rámci BA Sobě připravit za novinky?

Hlavně tu budou nové šatny pro kapely přímo v pevnosti a umělci tak nebudou muset trávit čas v neosobních buňkách. Takto budou ještě více spjati s celkovým prostředím. Velký kus práce se také udělalo kolem Lemmyho uličky či na hlavním place. V Bastionu X jsme také udělali nové podlahy a bude tu umístěna nejen galerie, ale také hospoda.

Po celou dobu trvání festivalu je jeho dobrým zvykem, který návštěvníci vesměs kvitují a těší se na něj, že na něj jezdí metalové legendy. Nejinak tomu bude asi i letos. Na které legendy byste fanoušky nalákal?

Legendy sem jezdí. A rády. Letos bych asi vypíchl Cannibal Corpse či Mercyful Fate. Ale ať si člověk tady vždy najde to své. A to jak u velkých tak i malých kapel. Je skutečně z čeho vybírat.