Rozhodnutí oznámil jedenačtyřicetiletý Jiránek v pondělí. Mandát složí v pátek 31. května. Trutnovským zastupitelem je od roku 2014, krajským od roku 2016 a poslancem se stal na podzim 2017. „Má současná práce v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny mě již zaměstnává natolik, že jsem se rozhodl přenechat svůj post zastupitele a radního kolegyni, abych se vyhnul riziku, že svoji práci do budoucna nebudu moci odvádět na sto procent,“ uvedl Jiránek.

V Trutnově je vnímán jako hlavní tvář pirátské politiky. Před necelými šesti lety se významně podílel na vzestupu Pirátů. Na voliče zabrala jeho ostrá kritika tehdejšího vedení radnice, hnutí se dostalo do zastupitelstva, ale skončilo v opozici. Loni na podzim Piráti úspěch zopakovali, a stali se součástí koalice. Jiránek kandidátku vedl jako lídr. Stal se radním, ale post místostarosty získal jeho stranický kolega Tomáš Eichler.

Trutnovský starosta Ivan Adamec z ODS sice označil Jiránkovo rozhodnutí za jeho osobní věc, ale zároveň ho pojmenoval jako těžko pochopitelné. „Nechápu, proč kandidoval jako lídr do komunálních voleb, když najednou zjišťuje, že to nejde. Ale je to jeho rozhodnutí, musí si to zdůvodnit sám,“ prohlásil Adamec.

Jiránka v zastupitelstvu nahradí Kateřina Hůlková. Slib zastupitele by měla složit v pondělí 24. června. Svého pirátského kolegu by měla nahradit i v radě města. „Je to jejich právo, máme to v koaliční smlouvě,“ potvrdil starosta.