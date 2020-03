Vrchní sestra Pavlína Ortová v mlázovickém domově pro seniory nás informovala, že po konzultaci s lékařem zde zatím žádná opatření nechystají a budou vyčkávat, jak se bude situace vyvíjet.

Zařízení pro seniory v Hořicích už ale vydalo doporučení veřejnosti k omezení návštěv, a to už v minulém týdnu kvůli virové infekci. Podle ředitelky by lidé měli své návštěvy zvážit, uvědomit si, že je nutné seniory chránit. I proto zde mají zřízenu dezinfekční zónu. Příchozí by případné návštěvy měli konzultovat s personálem.

Novopacký domov pro seniory už doporučil veřejnosti omezení návštěv v zařízení.