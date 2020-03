„K těmto osobám přijede sestra, provede u nich doma odběry, které následně sanita zaveze do fakultní nemocnice v Hradci Králové na speciální laboratorní vyšetření,“ popisuje ředitel nemocnice Tomáš Sláma průběh odběrů.

Jičín je tedy připraven, bohužel, jediné, co výjezdům brání, je nedostatek ochranných prostředků. „Nemáme zejména respirátory, bez kterých zdravotníci k potenciálně nemocným nepustíme. Čekáme na dodávky,“ potvrdil v sobotu ředitel špitálu. I když kraj obdržel v sobotu přes tisíc kusů respirátorů, téměř vše šlo do fakultky, něco málo na záchranku. Do Jičína ani do zbylých nemocnic holdingu se nedostalo nic.

Nemocnice by měla denně zvládnout tak šest odběrů u pacientů, včetně otočení sanity do Hradce Králové. Podle ředitele bude nutné sladit odběry s výjezdy sanitek.

Osoby, u nichž bude prokázán Covid-19 budou hospitalizovány v Hradci Králové. „Připravujeme se i na to, že v případě, že epidemie nabere širších rozměrů, budeme v rámci našich možností tyto pacienty léčit u nás v Jičíně,“ říká Tomáš Sláma a pokračuje „Vytvořili bychom pro tyto pacienty jedno samostatné oddělení,“ nastiňuje krizový scénář.

Jičínská nemocnice bude také přijímat pacienty z fakultní nemocnice, aby se zde uvolnila lůžka pro léčbu pacientů s koronavirem. Spolupráce začíná být velice intenzivní.

„Největší problém je personál, pokud zřídíme speciální oddělení, musím část zdravotníků přesunout tam,“ upozorňuje ředitel na možné problémy.