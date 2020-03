Cesta do vesmíru. Příběh Vladimíra Remka

/FOTOGALERIE/ Do kosmu se podíval jako 87. člověk na světě. Díky němu bylo Československo teprve třetím státem světa, který dostal do vesmíru svého člověka. Stalo se to už v roce 1978, od té doby Vladimíra Remka žádný krajan nenapodobil. O čtvrteční besedu s ním byl v Jičíně velký zájem.

Vyprávění jediného československého kosmonauta poslouchalo zaplněné jičínské kino. | Foto: Deník/ Radka Tobolková