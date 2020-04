Do Jičína se vrátí farmářské trhy

Vláda mírní karanténní opatření, od 20. dubna uvolní pravidla pro řemeslníky, povoleny jsou farmářské trhy, otevřou autobazary či autoservisy. Do Jičína by se měly vrátit tradiční trhy s nabídkou výrobků a výpěstků a také sadby zeleniny a květin. V současné době je to jeden z nejvyhledávanějších sortimentů.

Ilustrační foto - farmářské trhy | Foto: Ladislav Bába