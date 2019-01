Říčky v O. h. – Se zimou se v sobotu rozloučilo poslední z lyžařských středisek Orlických hor. A bylo to ve velkém stylu. Tradiční Bafuňářské závody přilákaly davy diváků, takže místo k zaparkování se ve skiareálu hledalo jen s velkými obtížemi.

Nebylo divu – maškarami se to na svahu jenom hemžilo a také jejich spektrum bylo velice pestré. Od lahví tvrdého alkoholu na lyžích, přes indiány po nejrůznější zvířátka. Své favority si tak mezi nimi našel každý.

„Já mám tady nedaleko chalupu, takže na tuhle akci jezdím už roky. Jsme tu pokaždé, když nám to vyjde. Masky jsou letos super. Zatím se mi nejvíc líbily postavičky z Teletubbies. Mezi maskami je ale i můj přítel, který má převlek Usámy bin Ládina," řekla jedna z rozveselených návštěvnic Renata Zahradníková z Prahy.

Přijel porovnávat

Dobře se tu bavili ale i ti, kteří tuto akci navštívili vůbec poprvé. „Nikdy dřív jsem tu na loučení se zimou nebyl, ale jsem nadšený. Masky jsou výborné. Můžu to hodnotit, protože u nás v obci také pořádáme maškarní plesy a spoustu podobných akcí. Rád se tak podívám na to, jak to zvládají někde jinde," uvedl Petr Štangler z Přívratu u České Třebové, který ale jinak do Říček jezdí lyžovat minimálně jednou nebo dvakrát do roka. Využívat totiž může ubytování na chatě svého kamaráda.

Přihlásilo se 78 masek, které byly rozděleny do čtyřech kategorií. Zvlášť se hodnotili dospělí jednotlivci a dospělí ve skupinách. Obdobné kategorie byly určeny pro děti.

Masky vyjížděly ze startovního roštu, který byl umístěn vedle dřevěného kiosku U Karla. Na dvě kola pak absolvovaly překážkovou dráhu plnou zatáček a hrbolů. Na ní se nacházely tři sněžné bary. Děti na nich obdržely bonbóny a na ty plnoleté čekala štamprlička rumu. Součástí programu byla i jízda do vodní laguny obohacené o pěnu do koupele.

„Nejelo se na čas, ale na krásu. U masek hodnotíme především nápad a pracnost. Zajít si pro kostým do půjčovny totiž není žádné umění. Celkově to byla hodně zdařilá akce. S návštěvností i s počasím jsem naprosto spokojený. Sice nesvítilo sluníčko, ale hlavně že nepršelo," zhodnotil Václav Kánský, jednatel Skiklubu Ústí nad Orlicí, který je provozovatelem lyžařského areálu.

Podle jeho slov se jedná hlavně o každoroční setkání všech lidí, kteří se na fungování skicentra nějak podílejí. Připomněl také, že akce má velice dlouhou tradici. Před čtyřmi lety oslavila dokonce půlstoleté výročí.