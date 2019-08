Do trutnovské soutěžní expozice letos umístil 23 jiřin. Pečlivě je vypěstoval a precizně naaranžoval, takže se dalo čekat, že porotu něčím zaujme. Jako každoročně se mu to povedlo. „Mě potěší jakékoliv ocenění. Doma mám na skříni šest pohárů, většinu právě odsud ze Světa květin,“ přiznává.

Než ale získal další uznání za svoji zahrádkářskou vášeň, musel se o rostlinky pravidelně starat. Každé ráno zkontrolovat záhonky, zjistit, jak jiřiny rostou a obhlédnout, zda jim neubližují škůdci, třeba slimáci. Dobře rostoucí jiřiny nechat, ostatní vyhodit. A těsně před výstavou najít mezi pětistovkou jiřin ty nejhezčí. „Musíte vědět, jak dosáhnout toho, aby květy byly dokonalé právě v době, kdy je chcete vystavovat. Rostlinka musí být co nejčerstvější, ustřižená v poslední chvíli,“ říká Loufek.

Naštěstí má bohaté zahrádkářské zkušenosti. Dlouho pěstoval narcisy a lilie. Před patnácti lety se začal specializovat na jiřiny. V porovnání s mečíky totiž kvetou skoro pořád, takže má stále rozkvetlý záhon. „Jednou vás něco takového chytne, a už vás to nepustí,“ připouští.

Obrovským pomocníkem mu je internet. Jiřin jsou totiž tisíce druhů, sám má na zahradě téměř 150 druhů jiřin, dohromady asi 500 rostlinek. Když si neví rady, nebo hledá nové fígle, najde si na webu informace, fotky nebo videa. „Češi se moc nechtějí chlubit tím, jak to dělají. Ale cizinci, třeba Angličané, dávají na web vše. Takže tam okoukáte všelijaké triky, které vám při pěstování jiřin pomůžou,“ přikyvuje Loufek. I on má vlastní webové stránky, na kterých sdílí užitečné informace a zveřejňuje fotografie jiřin.

Zahrádkaření podle vlastních slov rozhodně nepovažuje za práci, ale za koníčka. „Když chcete něco vypěstovat, musíte o tom něco vědět a hlavně chtít. Když budete jen čekat, samo od sebe vám nic pořádného nevyroste,“ vzkazuje začínajícím zahrádkářům.

Na každoroční trutnovský Svět květin se vždycky těší. Je to pro něj možnost, jak propagovat jiřiny i před lidmi, kteří by se na samostatnou výstavu nikdy podívat nepřišli. „Svět květin, to je vlastně zahrádkářský supermarket v přírodě. Lidi si tady vždycky něco koupí. A spojení výstavy nejhezčích rostlinek s prodejem, to je jediný způsob, jak přitáhnout lidi. Je to perfektní nápad,“ chválí pořadatele z Českého zahrádkářského svazu.

Svět květin přitahuje totiž i pozornost laiků, kteří chodí pečlivě vypěstěné rostlinky obdivovat. A zároveň nakupují kytky a zahradnické doplňky pro byt a zahradu ve stovce prodejních stánků. Koupit v nich lze vše, co souvisí s pěstováním rostlin, včetně nářadí.

V areálu Světa květin jsou rovněž citrusáři, včelaři, houbaři a chovatelé drobného zvířectva. Program pro celé rodiny dotváří koncerty a stánky s občerstvením. Nejstarší všelidovou akci ve městě každoročně navštěvuje pět až sedm tisíc návštěvníků.