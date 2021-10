"Nemohl jsem nalézt občanský průkaz, hledal jsem všude a potom jsem ho našel v modré obálce s hlasovacími lístky. Měl jsem to celou dobu před očima," smál se vitální muž, který před pár dny oslavil své 101. narozeniny.

Je nositelem ceny Osobnost města Chrudim, a to zcela zaslouženě. V mládí se s přezdívkou Šnek zapojil do trampského hnutí, které se postupně přetvořilo ve Svaz mladých. Angažoval se v ilegálním protinacistickém odboji, kde vykonával funkci spojky. Po válce pracoval v různých rekreačních střediscích a po svatbě odešel do výroby, pracoval v semtínské Synthesii. Předvolební diskuze sledoval pravidelně vždy po 17. hodině v televizi.

"Podívejte se, jeden můj syn je babišovec, druhý antibabišovec. Já mám jasno, komu dám hlas, ale neprozradím," mrkl spiklenecky. Je až v neuvěřitelně skvělé psychické kondici. "No, ono se to po pětadevadesátce začalo trošku zhoršovat, ale nestěžuji si," dodal.

Do přenosné urny nakonec obálku hodil, díky tomu, že občanku nakonec nalezl. Pokud by se tak nestalo, měl by smůlu. Zákon od 2. srpna totiž vzal městským úřadům právo vystavovat občanský průkaz na počkání, což se běžně při volbách dělo a tuto možnost využily pravidelně desítky lidí. "Nyní, když požádáte o vydání nového dokladu, vám bude do 24 hodin vystaven, ale pouze v pracovních dnech. Navíc si ho musíte vyzvednout v Praze. Vzhledem k tomu, že zítra je sobota, by pán občanský průkaz nedostal a volit by nemohl," uvedla vedoucí odboru správního Městského úřadu v Chrudimi Eva Doležalová.