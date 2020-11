Nový Superb by se měl začít vyrábět v roce 2022, spolu se Superbem se bude v Bratislavě vyrábět i Volkswagen Passat. Technologický vývoj obou modelů má být v České republice, napsaly HN.

O zaměstnanost v Kvasinách, kde se nyní Superb vyrábí, se Povšík neobává. Volnou kapacitu lze podle něj využít k rozšíření výroby ostatních modelů, například SUV Kodiaq. "Kmenové zaměstnance vždycky udržím," řekl Povšík ČTK. Do Kvasin by se podle něj mohla částečně přesunout například výroba některých modelů, které se nyní vyrábějí v Mladé Boleslavi. V hlavním boleslavském závodě by se pak mohla zvýšit kapacita pro výrobu nového elektrického SUV Enyaq IV, který se podle Povšíka jinde vyrábět nemůže.

Představenstvo Škody Auto za zachování výroby Superbu podle něj málo bojovalo, dle jeho názoru i z obav o funkci. Firmy se nezastala ani vláda, uvedl Povšík. Vliv na rozhodnutí mohla mít i pandemie koronaviru, odborový předák kvůli vládním opatřením například nemohl svolat hromadné protesty.

"Němci se jich bojí," podotkl. Za běžné situace by tak například zaměstnanci mohli obklopit na protest továrnu.

Podle Povšíka se v Česku nebude vyrábět ani nová generace Seatu Ateca, ani tuto informaci zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Naopak existují náznaky, že si Kvasiny udrží SUV Kodiaq, o jehož přesunu se také spekuluje.

Jedním z důvodů přesunu výroby Superbu do Bratislavy, o kterém se spekuluje, jsou údajně nižší výrobní náklady. Podle Povšíka ale náklady nižší být nemusí, prodražit se může například logistika.

Přesun výroby Superbu Povšík dlouhodobě kritizuje. Chování současného vedení koncernu přirovnal k RVHP v bývalém východním bloku. Současné vedení podle něj potlačuje autonomii Škody a rozhoduje o jejím směřování.

Dlouhodobé spekulace

O přesunu Superbu se výrazně spekulovalo již v roce 2018. Volkswagen poté oznámil, že tento model škodovce zůstane, navíc se měly v České republice do roku 2023 začít vyrábět modely rodiny Passat.

V Mladé Boleslavi Škoda Auto vyrábí model Fabia, Fabia kombi, Scala, Kamiq, Octavia, Enyaq a částečně Karoq. Škoda Superb a Kodiaq se vyrábí v Kvasinách na Rychnovsku, kde se produkuje také další část SUV Karoq.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR téměř 34 tisíc.