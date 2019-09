Jaromír Jágr měl v nohách nedělní večerní hokejovou bitvu s Vítkovicemi. V pondělí vstával v pět hodin ráno, aby mohl být před devátou v Janských Lázních. Vyjel na Černou horu a na krkonošských hřebenech testoval elektrokolo ze svojí speciální edice. Věnoval se až do odpoledne reklamní kampani pro výrobce elektrokol a koloběžek.

„Nemám to jednoduchý. Po nedělním zápase jsem docela unavený. Všichni odpočívají, já jsem jel sem do Krkonoš. Vždycky jsem si myslel, že šéf to má nejjednodušší, ale je to právě naopak,“ usmíval se legendární hokejista a majitel kladenského klubu.

Na vlastní kůži poznává, jaká řehole je šéfovat sportovnímu klubu. „Je to hodně náročné. Teď vidím, jaké to je, pokud se hráč může věnovat jenom hokeji. Když mám k tomu starosti a zodpovědnost za vedení klubu jako majitel, tak hokej je pro mě dovolená. Hrát hokej je brnkačka,“ řekl Jaromír Jágr.

Všechny Jágrovy reklamní aktivity se točí kolem Kladna. „Osobně nemám žádné, všechno je spojené s naším klubem,“ vysvětlil. Do Krkonoš mohl přijet jen díky tomu, že další zápas hrají jeho Rytíři až v pátek ve Zlíně. „Výhoda je, že se teď hraje v extralize jen neděle-pátek, jinak bych tady vůbec nemohl být,“ poznamenal.

Na Černé hoře a krkonošských hřebenech jezdil na elektrokole. „Ty jo, to si vůbec nevybavuju, kdy jsem byl v Krkonoších kromě loňského focení kampaně. Možná jako malé dítě, ale vůbec si to nepamatuju,“ nenacházel moment, který by spojil se vzpomínkami na nejvyšší české hory.

Jaromír Jágr přiznal, že na chození po horách moc není. „ Jsem dost línej na to, abych někde chodil. Člověk si to víc užije na kolách nebo elektrokolách, kde si můžeš krajinu prohlídnout a dostat se dál, aniž by ses tolik nadřel jako při chůzi. Pěšky bych to asi nedal,“ povídal.

„Elektrokolo je rychlý i na rovině a dostaneš se kamkoliv nahoru. Je k dispozici hodně převodů a ten nejvyšší, turbo, je opravdu jako raketa. S tím už neexistuje kopec, který bys nevyjel. Navíc se na elektrokole tolik neunavíš,“ poukázal na přednosti.

Jezdit na kolech s elektropohonem nepovažuje za součást tréninku. „Elektrokolo není na trénink, ale na výlet, když si ho chceš hezky užít. Pokud mám trénink, tak ho chci mít co nejtěžší, a ne abych si ho usnadňoval,“ připomněl.

Pro trénink využíval Jaromír Jágr koloběžku, klidně vyrazil po silnici na Kladně. „Kolo je pro hokejistu hezké, ale získáš sílu ve stehenních svalech. Na koloběžce je odraz a skluz podobnější hokejovým pohybům na bruslích než při jízdě na kole. Zastavovali mě při tom lidi a říkali, že neumím jezdit na koloběžce. Ale já tak jezdil záměrně, aby mi tenhle pohyb pomáhal co nejvíc k hokeji. Ne proto, abych byl dobrej v jízdě na koloběžce. Letos jsem tomu ale moc nedal,“ přiznal.

Doba elektrokol, pro které se instalují na horských boudách dokonce i nabíječky pro případ, že by se vybila baterka, svědčí o současném překotném vývoji. "Tohle je náš uspěchaný svět. Jakmile zaspíš, tak ti všichni utečou. Všechno jde dopředu a směrem k větší rychlosti. Co je rychlejší, to je kvalitnější. Tak mi to připadá v poslední době," řekl Jaromír Jágr.