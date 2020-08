Jaroměř poskytne zázemí dálniční policii. Ta bude operovat i na tahu na Náchod

Jejich revírem je dálnice. Východočeská „Kobra 11“ zatím operuje ze svého stanoviště v Pravech na Pardubicku. Zdejších zhruba 30 policistů se svými čtyřmi vozidly a jedním motocyklem hlídá devadesát kilometrů dálnice D11 a část autostrády D35. S postupující výstavbou dálnice D11 směrem na Jaroměř, Trutnov a Královec by však operační rádius dálniční policie v Pravech požadavkům bezpečnosti nestačil. I proto se policisté rozhodli ještě do konce letošního roku otevřít novou služebnu dálniční policie. A to v Jaroměři na Náchodsku.

