U ledu skončily už dva pokusy soukromých projektů (Ostrov naděje v roce 2009 a Nové světlo v roce 2013) vybudovat z někdejších dělostřeleckých kasáren nápravný ústav pro odsouzené. Po těchto dvou nezdařených soukromých aktivitách zájem utichl, a tak se v loňském roce do věci vložila radnice. „Kontaktovali jsme generálního ředitele vězeňské služby, přijeli k nám tři jeho náměstci a po prohlídce objektu a jednání, které jsme vedli přímo na místě mohu jednoznačně říct, že tento projekt je naprosto mrtvý,“ říká jaroměřský starosta Josef Horáček, že tato myšlenka se už nikdy neopráší.

Ani radnice neuspěla

Byť se laickým pohledem zdá, že bytelný pevnostní objekt plný místností, jež by se daly přestavět na cely, se k vybudování věznice přímo nabízí, tak opak je pravdou. „Těch důvodů tam je celá řada. Jedním z nich je prostorové uspořádání kasáren, které mají vnitřní obslužnou chodbou do nádvoří bloku, což je dispozičně zcela obráceně než by potřebovala vězňská služba. Investice na kompletní rekonstrukci, která by splňovala požadavky by byly tak vysoké, že by se za to daly postavit dvě věznice na zelené louce. Nehledě na to, že energetická náročnost objektu je úplně někde jinde než u moderních staveb,“ vyjmenoval starosta zásadní důvody, proč je přestavba kasáren na vězení nemožná. „Navíc se jedná se o starou nemovitost umístěnou v samém centru města. I z pohledu ostrahy tam nelze dodržet bezpečnostní normy, které musí být naplněny. I když by nám revitalizaci celého objektu velmi pomohla, tak musím souhlasit s vyjádřením vězeňské služby, že věznice nepatří do centra města,“ je si vědom starosta Horáček.

Zodpovězení otázky využití chátrajících kasáren, které jsou s rozlohou 15 tisíc metrů čtverečních, skutečně největším objektem v Josefově, by řešiteli vyneslo určitě pomyslného Oskara za přínos pro město. „Revitalizovat objekt z městských prostředků je absolutně neufinancovatelná představa. Město naší velikosti má ročně volné prostředky na investice kolem 50 milionů korun. Rekonstrukce objektu kasáren, která je odhadnuta na zhruba 1,5 miliardy, je absolutně mimo možnosti města.“

O něco větší šanci má vedlejší, o něco menší areál vojenské nemocnice. „Pracujeme na záměru v jehož realizaci by nám pomohla možnost kombinovat veřejné prostředky a soukromý kapitál. Rádi bychom tam vytvořili něco na bázi sociálně-zdravotních služeb. Je to bývalá nemocnice, takže se to přímo nabízí,“ vidí jednu z možností jaroměřský starosta.

„Obě budovy jsou již více než pětadvacet let na seznamu městských brownfieldů. Investoři se díky jejich rozloze nehrnou. „Navíc stojí v městské památkové zóně,“ připomněl nezanedbatelný fakt starosta a dodal, že jedinou jistotou zatím je, že obě budovy budou dál polykat peníze z městského rozpočtu. A částka to nebude zanedbatelná. „Za ty roky nás údržba obou budov a odstraňování závad stála již miliony. Jen kasárna ročně stojí stovky tisíc korun,“ dodal pro Deník Josef Horáček.

Jiří Řezník