/FOTOGALERIE/ Když na začátku července 2012 bylo v Josefově otevřeno Muzeum Waldemara Matušky u příležitosti nedožitých zpěvákových 80. narozenin, věřil jeho zakladatel a Matuškův přítel Miroslav Frost, že zde rozsáhlá sbírka bude připomínat oblíbeného zpěváka nastálo. Po sedmi muzejních sezónách se však osmá letos neotevře. O minulém víkendu expozice připomínající život a kariéru prvního Zlatého slavíka pevnostní město opustila.

Muzeum Waldemara Matušky se z josefovské pevnosti odstěhovalo na zámek Police na Třebíčsku. | Foto: archiv Miroslava Frosta

Stovky exponátů, mezi nimž jsou například svatební číše, z nichž si připíjeli na svatbě Waldemar a Olga Matuškovi, klavír, na nějž hrával či jeho busta, se v pátek a v sobotu naložily do stěhovacích automobilů a vydaly se na dlouhou cestu do nového působiště. „Mrzí mě to hrozně moc, jsem z toho hodně smutný. Je to jediné muzeum Waldemara Matušky na světě, měli jsme exponáty v devíti místnostech a vše bylo krásně uspořádáno. Na zámku v Polici bude vystavena jen část a zbytek bude uschován v depozitu,“ nezakrýval smutek zakladatel muzea Miroslav Frost, který jako velký fanoušek má ve své sbírce snad všechno, co má jakoukoliv souvislost s Waldemarem Matuškou. „Poznali jsme v roce 1962. Byl jsem i při tom, kdy se odhodlal odjet do Ameriky,“ vzpomíná.