Motorovou pilou je vyřezal z více než stoletého dubu dřevosochař Martin Kučera z Nového Bydžova, u něhož je nechal vyrobit Safari Park Dvůr Králové. Příští rok se na oplátku objeví v zoo vyhlídková rotunda, připomínající Stezku, na lávce mezi výběhy žiraf a dalších kopytníků v pěším safari. Obě organizace, které patří mezi tři nejvíce navštěvované turistické cíle Královéhradeckého kraje, tím prezentovaly vzájemnou spolupráci a podporu při propagaci. Dvorskou zoo loni navštívilo 542 tisíc lidí, Stezku korunami stromů Krkonoše, která 4. července bude slavit 3. narozeniny, 305 tisíc.

„Hledali jsme způsob, jak si vzájemně pomoci a vzájemně se propagovat. Dohodli jsme se, jak mezi zvířátka, která Stezka korunami stromů Krkonoše ukazuje, a která patří do krkonošské přírody, strčíme něco, co tam nepatří,“ vysvětloval s úsměvem ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas, který vyzdvihl řemeslnou práci dřevosochaře Martina Kučery. „Jsem příjemně překvapený, jak pěkně je socha udělaná. Je to opravdu hezký kousek.“

Samice nosorožce měří 2,6 metru

Martin Kučera strávil vyřezáváním nosorožců měsíc čisté práce. „Všechno je vyřezané motorovou pilou, opálené a obroušené kartáčem, aby se dosáhlo jemnosti,“ popisoval novobydžovský dřevosochař. Samice nosorožce má délku 2,6 metru, je vysoká 1 metr a 10 centimetrů, stejně jako mládě, které je dlouhé 1,10 metrů. Jako předloha mu posloužily fotky ze zoo. „Ale byl jsem se v zoo podívat na nosorožce i naživo,“ dodal Kučera.

Pro něj to zdaleka nebyla první socha, kterou vyráběl pro Stezku korunami stromů Krkonoše. Vytvářel mimo jiné vřetenovku. V Krkonoších je možné vidět jeho díla na více místech, například ve Špindlerově Mlýně na Medvědíně. Ve Špindlerově Mlýně má také největší sochu, 3,5 metru vysokého bájného ptáka Fénixe u hotelu Adam.

Stezka bude mít v zoo věž

Podle ředitelky Stezky korunami stromů Marie Jarkovské jde o symbiózu dvou organizací, které patří k nejvíce navštěvovaným cílům kraje, ale také poukazují na ochranářské aktivity. „My se snažíme lidem sdělovat informace o ochraně přírody, zoologická zahrada se zaměřuje na ochranu zvířat,“ řekla.

„Od příští sezony plánujeme umístit v areálu safari parku dřevěnou věž. Půjde o herní prvek, na který bude možné vylézt,“ prozradila ředitelka Stezky korunami stromů Krkonoše.

Odchovali 46 mláďat nosorožců

Nosorožce černé do Podkrkonoší poprvé přivezl ze svých výprav první ředitel dvorské zoo Josef Vágner v 70. letech 20. století. Od té doby se dvorský safari park stal světovou velmocí v chovu a záchraně těchto kriticky ohrožených zvířat. Do letoška se ve Dvoře Králové povedlo odchovat 46 mláďat a nosorožci se také díky mimořádné podpoře sponzorů z řad veřejnosti a firem mohou vracet i do volné přírody. Naposledy se v loňském roce povedlo převézt skupinu nosorožců černých do národního parku Akagera ve Rwandě.