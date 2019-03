Prezident delegátům řekl, že by si měli víc vážit výborných volebních výsledků některých komunálních politiků, mezi nimi i Jana Birke. Náchodského politika to potěšilo, radost mu ale udělaly hlavně výsledky sjezdu.

Co přinesl sjezd vaší straně, která v posledních letech není právě v nejlepší kondici?

Přinesl konsolidaci, ale také klid na práci. V posledním roce jsme se hodně zabývali sami sebou, voliči to však vnímali, jako že si řešíme bolístky přes média, což je nezajímalo a byl to možná jeden z důvodů, proč od nás někteří z nich odešli.

Teď jsme si ale do čela zvolili tým kvalitních lidí, mezi nimiž nejsou sváry a navíc o jejich výběru panovala mezi delegáty velká shoda. Jsem rád, že si sociální demokracie do jisté míry našla pud sebezáchovy, udělala si klid na práci a může se věnovat voličům.

Jaké úkoly teď stojí před ČSSD?

Musíme stranu očistit na základě nových stanov. To je klíčový dokument a jsem rád, že se jej podařilo po mnoha letech schválit. Nové vedení tak získalo nástroj na to, aby zbavilo sociální demokracii problematických míst, protože ta dělají na komunální úrovní problémy. Lidé nejsou zvědaví na rozhádanou stranu. My v Náchodě se nehádáme, snažíme se pracovat pro lidi, a proto jsme získali ve volbách 34 procent hlasů. Někde se však hádají, a mají pak problémy. Třeba v Ostravě mívali ve volbách běžně 35 až 40 procent a teď skončili, pokud se nepletu, někde na úrovni pěti procent. Druhá věc je, že musíme identifikovat levicový program, který nyní ve vládě děláme, aby se nestávalo, že si hnutí ANO s velmi hyperaktivním premiérem – což nemyslím zle – bude naše témata přivlastňovat. A třetí krok by měl směřovat k uklidnění atmosféry. Musíme se zbavit defétismu a poraženectví, aby z nás vyzařovalo sebevědomí a touha být dobří. V některých městech to však bude velmi složité, třeba v Hradci Králové.

Hradec Králové by ale měl být výkladní skříní ČSSD…

Budu říkat věci tak, jak jsou. Hradečtí sociální demokraté dostali mimořádnou příležitost, když je bývalý primátor Zdeněk Fink vzal do koalice. Byli jsme součástí koalice, měli náměstka primátora a čtyři roky na to, abychom dokázali, že umíme spoluřídit tak krásné a významné město. Jenže my jsme tu šanci zcela promarnili. A to je naprosto nepřijatelné. Proto jsme se nemohli divit, že Jana (Fröhlichová), která na podzim kandidovala na primátorku, dostala jen tři procenta. Voliči nevěřili nové tváři a hlavně věděli, že sociální demokracie pro ně ve městě nic neudělala.

Vnímáte, jak se liší atmosféra letošního sjezdu od té, která tady vládla před rokem?

Samozřejmě. Tehdy jsme za sebou měli drtivou porážku v parlamentních volbách. Z třicetiprocentní strany jsme spadli na úroveň sedmi procent a stále klesali. Byly tu různé názorové proudy a sázelo se na nejrůznější karty, například byl na post místopředsedy zvolen Jiří Zimola, což se příliš nepovedlo. Hledali se lidé, kteří vůbec budou ochotni převzít odpovědnost, takže já se s odstupem času na nikoho nezlobím. Ale přiznávám, že atmosféra byla stresující. Tentokrát jsem chodil mezi delegáty a všichni mi říkali, že budou odjíždět s dobrým pocitem, že se sociální demokracie se konečně znovu nadechla. A to je nejdůležitější zpráva tohoto sjezdu.

A co ta páteční pochvala od prezidenta Miloše Zemana? Potěšila vás?

Samozřejmě! Koho by nepotěšila pochvala od hlavy státu? My se s Milošem Zemanem známe už mnoho let, dokonce mi nabídl tykání. Když kandidoval na prezidenta před svým prvním funkčním období, pozval jsem ho na radnici do Náchoda, za což jsem byl tenkrát málem vyloučen z ČSSD. Tato pochvala však nebyla jen pro mě, ale také pro Petra Víchu, Michala Šmardu další komunální politiky, kteří ve volbách dosáhli zisku přes třicet a někdy i čtyřicet procent hlasů.

I když jste z vedení ČSSD odešel, jste stále respektovaný politik. Obracejí se na vás vaši mladí kolegové s prosbou o radu?

Právě před chvílí za mnou přišel nový pan starosta Železné Rudy, kde nastalo nějaké přeskupení politických sil, abych mu poradil. Nemám s tím problém, protože tito lidé mají nejen velkou odpovědnost k městu a lidem, ale navíc mají i trestně právní odpovědnost, Musí dávat nesmírný pozor na to, co řeknou, i na to, co podepíšou. Ale obracejí se na mě také lidé z parlamentní politiky, a zákony, které navrhujeme, procházejí. Sám jsem obklopen daleko schopnějšími lidmi, než jsem já, proto Náchod tak dobře běží. Nikdo mi nemůže vyčítat, že by mi chyběla pracovitost, nasazení a ochota pracovat pro lidi. Přežít šest mozkových mrtvic a pořád dělat pod takovým tlakem, je opravdu náročné.

Na druhou stranu mám svou práci moc rád. A každé čtyři roky mají lidé možnost rozhodnout, jestli to dělám dobře nebo ne.