Královéhradecko, Prachov - Vlastníci lesů v přírodní rezervaci Prachovských skal chtějí vést centrem lokality zpevněnou cestu, po níž by mohla auta přepravovat vytěžené dřevo. Záměr se mnohým nelíbí, ale má i své zastánce.

Koupaliště Pelíšek čeká na odstranění sedimentu, příští rok už bude připraveno na koupání. Cesty pro těžbu dřeva chtějí vlastníci lokality zpevnit. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Cesta pro transport by měla navázat na stávající, která vede od Turistické chaty k čajovému domku a obemyká po levé straně koupaliště Pelíšek. Do roku 2020 má být úsek od koupaliště zpevněn pískovcem, stavbě by mělo ustoupit jen minimum stromů.

„Chtěli bychom vozit dřevo z deponie pod hrází koupaliště nahoru okolo čajového domku na parkoviště k Turistické chatě a dále po silnici. Cesta k Maršovu a přes Maršov je pro velké soupravy neprůjezdná, ale bude nutné od Maršova ke koupališti přibližovat dřevo například vyvážecí soupravou za traktorem. I tak bude nutné nyní zdevastovanou cestu opravit, a to drceným pískovcem,“ vysvětluje správce lokality Vladimír Tekverk.

Se záměrem investor seznámil zástupce Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Ochranáři jsou jednou ze složek, která se bude k projektu vyjadřovat. Ve finále půjde zřejmě o stavbu, kterou musí schválit i stavební úřad v Jičíně.

Návštěvníci skal se podle Tekverka nemusí bát necitlivého zásahu do tamní krajiny ani změny její podoby.

„Zpevněné cestě stojí v cestě minimum stromů, jedná se o osmdesát až stoleté porosty, které jsou stejně určeny ke kácení,“ uvádí Tekverk a zamýšlí se zároveň nad samotnou obnovou porostu.

„Kdosi se vyjádřil, že bychom měli sázet více listnáčů, jedlí a méně smrků. Představa, že ale za sto let nebude o dřevo zájem, je mylná. Navíc zdejší buky jsou pro zpracování nepoužitelné, protože nejsou kvalitní,“ netají se svým názorem. Připomíná, že těžba dřeva patří stejně jako zalesňování mezi povinnosti každého vlastníka porostu. „Asi by mně tu cesta nevadila, i když na druhou stranu v takových to lokalitách by měl zůstat původní les,“ domnívá se Roman Kadavý z Prahy, kterého jsme oslovili u koupaliště Pelíšek. Na hrázi tu zrovna diskutovaly nad vypuštěnou nádrží dvě maminky z Jičína.

„Jezdíme sem dost často, je to nádherné místo. Kácení bychom se nebály, vždyť bude následovat nová výsadba,“ shodují se a zároveň debatují o tom, zda bude prázdný Pelíšek do léta naplněný vodou.

Nebude, protože v letních měsících bude pokračovat jeho renovace. Pelíšek má už v pořádku vpustní a výpustní zařízení a zatrubněný hlavní přítok. Zrušeno už je vstupní široké schodiště, které nahradil zpevněný sjezd z dlaždic. Na dně i bocích jsou desetileté sedimenty, které chce vlastník vybrat a dno vyčistit.

„Sediment necháme vyschnout, pak ho vyvezeme a zkompostujeme. Letos bychom měli nádrž vyčistit a pro příští rok napustit, aby se zde už mohli návštěvníci osvěžit,“ slibuje Tekverk.