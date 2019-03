Po osmi letech se ukážou v Krkonoších nejlepší světové lyžařky. Tak dlouho čekal Špindlerův Mlýn na moment, kdy se stane dějištěm Světového poháru. Ten okamžik přichází v pátek. Vyjma Ester Ledecké, která dala přednost snowboardu, se představí na černé sjezdovce ve Svatém Petru všechny hvězdy.

V jejich popředí stojí současná královna alpského lyžování, nejmladší olympijská vítězka slalomu v dějinách ze Soči 2014, Američanka Mikaela Schiffrinová. Před osmi lety byla u toho, když se jel ve Špindlu naposledy Světový pohár. Den před 16. narozeninami. Letos dorazila do Krkonoš s desetidenním předstihem, aby se dokonale připravila. Trénovala nejen na svahu, ale i v hotelu.

Pilovala tam výslovnost dějiště Světového poháru a videopříspěvkem na sociálních sítích se vtipným přelouskáním jména Špindlerův Mlýn pobavila 88 tisíc fanoušků, kteří viděli její dvouminutovou minilekci z češtiny.

Vlhová jako doma

Velký zájem bude poutat rovněž Slovenka Petra Vlhová, která se před dvěma týdny stala mistryní světa v obřím slalomu. Od Tater se spustila lavina aut a autobusů, které zaplní krkonošské středisko. „Jsem pyšná, že jsem Slovenka, a jsem velmi šťastná, že mám tolik fanoušků. Chci se jim odvděčit co nejlepším výkonem. Vím, že spousta lidí přijede i sem. Mám ke Špindlerovu Mlýnu speciální vztah, vždyť jsme sousedé. Těším se, že se budu cítit aspoň trošku jako doma,” prohlásila Petra Vlhová.

Také ona chce být co nejlépe připravená, i proto využila možnost přiletět z Tater do Krkonoš vrtulníkem. Ve Špindlerově Mlýně trénovala už před týdnem, pak si odskočila na Slovensko do Jasné na závody Evropského poháru. „Cestování pro mě bývá náročné, protože mám delší nohy, a tak někdy trpím, když mám jet sedm hodin autem a pak podávat nějaký výkon,“ vysvětlila Vlhová, proč využila nabídku pohodlnější a rychlejší cesty na předposlední závod sezony.

První neslyšící lyžařka v historii

Mezi pěticí Češek bude také historicky první neslyšící lyžařka ve Světovém poháru, Tereza Kmochová z Harrachova. „Těším se moc. Věřím, že atmosféra bude úžasná, protože dojezd ve Svaťáku je jak stvořený pro divácký kotel. Fanoušci budou mít trať jak na dlani a bude tam hodně slovenských a českých příznivců, kteří nás budou popohánět,“ vyjádřila se ve čtvrtečním rozhovoru pro Krkonošský deník.

Během čtvrtka už zmizelo i posledních pár volných vstupenek na sobotní slalom. „Zájem o vstupenky byl obrovský, těšíme se na fantastickou diváckou kulisu,“ potvrdil Max Gottfried, šéf organizačního výboru Světového poháru. Na páteční závody pořád několik lístků zbývalo, ve čtvrtek večer zůstávalo zaplněných zhruba na 95 procentech kapacity. „Sobota je do posledního místa vyprodaná. Už není žádná možnost se ke vstupenkám dostat,“ upozornil Gottfried.

Fanoušci mají možnost pořídit si rozličné suvenýry na památku přímo ve Špindlerově Mlýně, v infocentru skiareálu v centru města, prodejně u lanovky ve Svatém Petru a dalších třech místech. „Už před startem závodů je prodána desetina celé produkce, největší zájem se očekává samozřejmě v průběhu závodů,“ sdělil Deníku Pavel Pillár z organizačního štábu. K dispozici jsou například čtyři druhy čepic, dva druhy čelenek, nákrčníky, šňůrky, přívěsky na klíče, trička, samolepky.

Akce roku pro Českou televizi

Světový pohár ve Špindlerově Mlýně je událostí roku pro Českou televizi, jejíž kamiony s technikou a přenosovými vozy zaplnily už před týdnem v sobotu areál ve Svatém Petru. „V akci máme zhruba sto lidí. Páteční obří slalom bude snímat dvacet kamer, sobotní slalom sedmnáct,“ prozradil komentátor České televize Tomáš Budka.

Na zdraví a bezpečí návštěvníků Světového poháru bude dohlížet vedle záchranářů také lékařský tým z traumatologicko-chirurgické ambulance Medical Point, která se nachází bezprostředně pod černou sjezdovkou ve Svatém Petru. Přímo mezi diváky podél trati i na tribunách budou působit čtyři dvoučlenné týmy v jasně označených stejnokrojích, tvořených zdravotními sestrami, které jsou specializované na traumatologii a intenzivní medicínu.

"U sebe budou mít základní materiálové vybavení na poskytnutí rychlého ošetření. V případě potřeby tak budou připraveni zasáhnout hned na místě nebo pacienta dopravit do centra Medical Point, které bude v době akce posílené o dalšího lékaře. Ten bude ve spolupráci s Horskou službou vyjíždět za pacienty přímo do terénu. Na příjem pacientů bude připravená i Nemocnice Vrchlabí, které Medical Point patří," upřesnila Lenka Holá, mluvčí Penty Hospitals, vlastníka Nemocnice Vrchlabí.

Získat pořadatelství Světového poháru bylo pro Českou republiku náročné. „Je to velmi složité, protože hlavní zázemí má lyžování logicky v alpských zemích a jsou střediska, kde se konají závody každoročně. Dostat se do několika volných termínů není jednoduché i z toho důvodu, že zájemců je velké množství,“ vysvětlil šéf organizačního výboru. „Naší snaze pomohl společný koncept se Slovenskem, v němž jsme nastínili možnost střídání pořadatelství mezi Špindlerovým Mlýnem a Jasnou. Na Slovensko se Světový pohár vrátí v roce 2021 a pevně věřím, že v letech následujících opět zabojuje také Špindlerův Mlýn. Oprávněnost této naděje však budeme muset potvrdit právě teď. A na to jsme připraveni,“ dodal Max Gottfried.