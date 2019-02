Hvězdné nebe nad Dvorem

Královéhradecko, Dvůr Králové - Tisíce diváků se vydaly v sobotu na letiště do Dvora Králové, které slavilo 70 let od založení a 85 let létání na Královédvorsku. S nadšením sledovaly výjimečnou přehlídku všemožných typů letadel a 28 exhibičních vystoupení. Vidět mohly v akci i repliku slavného Blériotu XI. prvního českého aviatika Jana Kašpara, se kterým létal v roce 1911.

Vrcholem vydařeného leteckého dne, který pořádal Aeroklub Dvůr Králové, byly akrobatické kousky momentálně nejznámějšího českého pilota a dvorského rodáka Martina Šonky. „Byl to pro mě nádherný zážitek, hrozně jsem si to užil,“ řekl Martin Šonka. Před pondělním odletem na pokračování světové série Red Bull Air Race v Portu se vůbec poprvé představil na rodné půdě a sotva vylezl z kokpitu, doslova ho zavalili fanoušci. Více než hodinu se jim podepisoval, fotil se s nimi a prohodil kus řeči. Vyslechl si od nich slova uznání a podpory. „Je úžasné tohle od lidí slyšet. Strašně mě to nabíjí a dává energii,“ vážil si obrovské přízně, kterou se mu ve Dvoře Králové dostalo.

Autor: Jan Braun