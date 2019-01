Dobruška – „Byl to člověk s ohromným nadáním, velkou vizí a světlem," odpověděl na otázku, jaký byl Radim Drejsl, dlouholetý člen České filharmonie Jaroslav Šaroun, těsně po slavnostním koncertě v Dobrušce, na němž sedmého dubna hrál jeho znovuobjevené skladby.

NEDĚLNÍ KONCERT připomenul skladby dobrušského skladatele. Tato akce je jednou z celého cyklu věnovanému Radimu Drejslovi. | Foto: Foto: D. Ehlová

Tatínek tohoto klavíristy byl Drejslův kamarád a on sám ho také několikrát zažil.



Dobruška si svého rodáka, hudebního skladatele a muzikanta připomíná právě v těchto dnech proto, že v měsíci dubnu uplyne nejen 90 let od Drejslova narození, ale bohužel i 60 let od jeho předčasného odchodu.



Radim Drejsl byl nepopiratelně výborný muzikant, hudebník a umělec. Hudba vyplňovala každý jeho den – když nehrál, tak komponoval, dirigoval nebo organizoval vystoupení.



Ke svému talentu však přidal navíc obrovskou píli, cílevědomost a vytrvalost, které se osudem dostat nedají. A toto všechno se přetavilo do 150 skladeb, od tanečních a sborových písní, přes scénickou hudbu, balady až po koncertní a orchestrální skladby, které za velmi krátký čas svého tvůrčího života zkomponoval.



Renomé Radima Drejsla v pozdějších letech poškodila jeho angažovanost i to, že byl v době, kdy žil, prezentován jako vzor mladého pokrokového umělce.

Jak zdůraznila moderátorka večera Lucie Peterková: „Je otázkou, zda by byl jeho osud jiný, kdyby -jako spousta dalších – neuvěřil v poválečné euforii myšlenkám socialismu a komunismu."



Členové spolku Dobrušská klasika se však negativními hodnoceními nedali odradit a rozhodli se Drejslovu tvorbu zmapovat. Po téměř čtyřech letech pátrání ji v roce skladatelových výročí předkládají odborné i laické hudební veřejnosti doslova na stříbrném podnose.



A tak díky nim a zejména díky Stanislavu Kupkovi mohl být uspořádán slavnostní koncert, na němž zazněly čtyři z deseti nejhodnotnějších skladeb Radima Drejsla – Sonatina pro flétnu a klavír, Sonatina pro fagot a klavír, soubor písní Krajiny dětství a Dechový quintet ve skvělém provedení Jaroslava Šarouna (klavír), Zuzany Bandurové (flétna), Václava Vonáška (fagot), Michiyo Keiko (zpěv) a Belfiato quintetu.



Znovuobjevené hudební bohatství



Hudba Radima Drejsla po mnoha desítkách let opět ožívá, a tak Stanislav Kupka může být spokojen: „Máme velkou radost, že se začíná hrát. Jeho Symfonie pro smyčce zazněla nedávno v podání Pražské komorní filharmonie, což je špičkové těleso. Drejslova hudba se tedy znovu začíná hrát a dostávat do povědomí a my věříme i tomu, že umělci, kteří vystoupili na slavnostním koncertu, budou skladby, které nastudovali, hrát i při dalších příležitostech," zdůraznil.



Vzpomínkový večer na jednu z nejvýraznějších osobností české hudební scény přelomu minulého století je součástí třídílného cyklu s názvem Hudební tradice regionu, který v Dobrušce v dubnu probíhá.



Vedle výstavy v malém sále Společenského centra – Kino 70 je na stejné téma připravena konference, jež se uskuteční 17. dubna. Radimu Drejslovi se bude věnovat pedagog a muzikolog Jaromír Havlík.



Hudební tradice a osobnosti dobrušského regionu přiblíží dalších šest referátů. Nebude mezi nimi chybět např. referát Stanislava Bohadla o Františku Vladislavu Hekovi (předloha k Jiráskovu F. L. Věkovi) jako hudebníkovi, jehož přínos hudbě je někdy v kontextu obrozeneckých aktivit poněkud potlačován.

Velmi podstatné je i to, že všechny příspěvky budou zpřístupněny v elektronické podobě spolu s nahrávkou skladeb autorů z tohoto regionu.