Rozestavěné haly developerské firmy CTP i osm měsíců poté, co skončil dlouholetý spor mezi městem a společností, dál chátrají. Zatímco parkoviště u fakultní nemocnice, které hradecká radnice zaplatila z peněz získaných od společnosti CTP, je hotové, dostavba hal na výpadovce na Třebechovice stále vázne. Firmě totiž stále chybí platné stavební povolení.

Sklady CTP při Hradci Králové se začaly dostatovat. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Developer ho plánuje získat do poloviny letošního roku. "Podle současného harmonogramu počítáme s tím, že začneme stavět v červenci. Obě haly bychom chtěli mít hotové v únoru 2021," řekl Deníku nový regionální ředitel CTP Štěpán Morkes. Jeho předchůdce Zdeněk Apeltauer i primátor města Alexandr Hrabálek (ODS) přitom dříve hovořili o mnohem dřívějších termínech. "Od CTP máme příslib, že když se dohodneme, tak ještě do konce roku zrealizuje stavbu," řekl primátor v loni v dubnu. Zástupce CTP byl loni na jaře o něco zdrženlivější, přesto i on avizoval, že nejdéle v polovině roku 2020 bude kompletně hotovo. Jenže nyní se ukazuje, že do té doby se ani nezačne stavět.