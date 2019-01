Hradec Králové - V krajské metropoli vyroste do dvou let jedna z nejzelenějších budov v Česku. V zóně Aldis ji postaví banka ČSOB jako své krajské sídlo. Se stavbou chce začít na přelomu roku.

Hradecká zóna Aldis je prozatím jakousi Popelkou v centru města. Během pár měsíců se však ráz této lokality výrazně změní. Začátek obnovy zčásti zchátralých pozemků již pocítili řidiči, kteří v minulých týdnech museli „skousnout“ práce na přilehlém okruhu, kde vznikl záliv pro autobusy hromadné dopravy.

Ty zde za pár měsíců začnou zastavovat u nového regionálního centra banky ČSOB. Základy centra se mají začít stavět na přelomu roku. Samotná budova by pak měla zónu Aldis reprezentovat v roce 2020. „Postupujeme stále dle plánu. Vlastní stavební práce by měly probíhat od přelomu letošního a příštího roku do konce roku 2020. Přesný termín zahájení stavby budeme znát po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, jež nyní připravujeme,“ uvedl vedoucí projektu výstavby nových budov ČSOB architekt Jiří Koukol.

Projekt nové budovy byl již dříve představen i hradecké veřejnosti, kdy ředitel a člen představenstva ČSOB Petr Knapp ocenil hlavně ekologický přístup architektů.Ten se nepromítá jenom do pojetí stavby, ale například i do systému vytápění, kdy energie pro vytápění a chlazení bude získávána tepelnými čerpadly ze systému hlubokých zemních vrtů.

V nové budově bude sídlit klientské centrum, zpracovatelské centrum a další podpůrné obchodní útvary ČSOB. Vedle kavárny nabídne budova ve svém parteru také prostory pro několik obchodů.

Spolu s výstavbou bankovní budovy vyroste také nová lávka přes Labe, která je s tímto projektem smluvně provázána. Na ni již má radnice po letech odsunů stavební povolení. Teď hledá jejího zhotovitele.

„Pokud soutěž na stavební firmu proběhne bez komplikací a klimatické podmínky to umožní, stavba by mohla začít příští rok na jaře. Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020,“ informoval náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich s tím, že nové přemostění vyjde na 50 milionů korun a osmdesát procent nákladů by měly pokrýt dotace z operačního programu ITI.