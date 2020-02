/FOTOGALERIE/ Obyvatele Hradecka, kteří se chystají příští týden na jarní prázdniny do zahraničí, děsí šířící se koronavirus. Protože se však zatím nevyskytl v lyžařských střediscích, cestovní kanceláře s rušením zájezdů a vracením peněz nepočítají.

Italské Alpy. | Foto: Shutterstock

Online reportáž Koronavirus 28.02. 10:55 Akcie na evropských trzích prohlubují pokles, jejich hlavní index odepisuje další zhruba tři procenta a je hlouběji v pásmu korekce. Investoři se obávají, že narůstající počet nových případů onemocnění způsobeného koronavirem srazí globální ekonomiku do recese. 28.02. 10:38 v karanténě ve čtyřhvězdičkovém hotelu na kanárském ostrově Tenerife, odletěla zpátky do Česka. Informovala o tom cestovní kancelář Canaria Travel. Pětice Čechů, která byla, odletěla zpátky do Česka. Informovala o tom cestovní kancelář Canaria Travel. Šestá Češka zatím karanténu opustit nemůže 28.02. 10:15 Všechny dosavadní testy na koronavirus byly k pátečnímu ránu Dobrá zpráva. Všechny výsledky testů na koronavirus jsou k dnešnímu ránu negativní. Prozatím bylo vyšetřeno 154 osob. Některé testy se opakovaly, proto celkem proběhlo 168 vyšetření. Dalších 8 vzorků je v laboratoři. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 28, 2020 na koronavirus byly k pátečnímu ránu negativní . Na twitteru to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 28.02. 09:57 Nejvyšší denní nárůst případů od 20. ledna dnes zaznamenala Jižní Korea. Původní číslo 256 nových pacientů totiž později upravila na 571. Koronavirus tak v zemi nakazil již 2 337 lidí. Celá on-line reportáž ZDE

Lidé řeší, co s prázdninami

Cestovky fungují v normálním režimu

Nepříjemné dilema řeší v těchto dnech některé rodiny z hradeckého okresu, které plánují strávit jarní prázdniny v zahraničí. Těšení na pobyt v italských či rakouských horách totiž kvůli šířícímu se koronaviru vystřídaly obavy. Nejvážnější je situace v severní Itálii. Bezpečnostní rada státu tam lidem nedoporučuje cestovat. „My jsme samozřejmě doporučili, aby se jim nestala stejná situace, jaká se stala našim občanům na Kanárských ostrovech. Není to příkaz,“ řekl během středeční návštěvy Královéhradeckého kraje premiér Andrej Babiš. Lidé by podle něj měli zvážit, zda vůbec chtějí v této situaci cestovat do zahraničí.Právě příští týden se přitom chystá na zahraniční dovolené mnoho rodin z Hradecka, kde mají děti jarní prázdniny. V cestovních kancelářích proto přijímají denně desítky hovorů. Protože se však nemoc dosud nevyskytla přímo v lyžařských střediscích, vrácení peněz při zrušení zájezdu lidé očekávat nemohou.Lidé se tedy musí sami rozhodnout, zda se na dovolenou vydají nebo radši zůstanou doma i s vidinou ztráty peněz. „Lidé se ptají, ale my nemáme možnost něco rušit. Ve střediscích v Itálii ani v Rakousku není vyhlášeno žádné mimořádné opatření. Závazky, které máme v zahraničí, máme uhrazené a dokud nebude vyhlášen nějaký stav, který nám zakáže tam jezdit, musíme svoje závazky plnit,“ vysvětlil Deníku majitel hradecké cestovní kanceláře Alpin-Tour Marek Winkler. Ačkoliv prý někteří klienti začínají panikařit, není k tomu podle něj důvod.

Na vlastní kůži