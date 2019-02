Hradec Králové - Část hradecké koalice se snaží oživit několik let starý plán na vybudování pěšího koridoru z Benešovy třídy do centra města. Trasa se dvěma lávkami by měla být vymezena v novém územním plánu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Plány hradecké radnice na rozvoj města dostávají konkrétní obrysy. Vedení města slibuje nejen opravu Benešovy třídy, zrekonstruovat a předělat ve studentský klub chce i Pajkrovu flošnu. Změna pro Hradec a Zelení pak jdou ještě dál a snaží se oživit osm let starou myšlenku na propojení těchto dvou lokalit pomocí lávky přes městský okruh. S tímto nápadem přišel architekt František Křelina už v roce 2011. Po letech zapomnění se nyní jeho projekt opět dostává do popředí zájmů hradecké radnice. Prosazují ho zástupci Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ), kteří od listopadových voleb tvoří společně s hnutím ANO a ODS vládnoucí koalici.

Lávka by měla vést z Benešovy třídy rovně přes městský okruh do areálu vysokých škol. Zamýšlená trasa pro chodce a cyklisty by poté pokračovala kolem Pajkrovy flošny a navazovalo by na ní přemostění přes Orlici směrem k letnímu kinu. „Z Benešovy třídy by se takto dalo dostat bezkolizně přímo do centra města bez styku s auty,“ vysvětlil radní Adam Záruba. Ten přiznává, že k realizaci má tato vize ještě velmi daleko, za klíčový ale považuje fakt, že tato myšlenka byla uchopena do nového územního plánu. Současná koalice dokončení a schválení územního plánu v tomto volebním období považuje za jednu ze svých priorit.

Až bude územní plán i s tímto projektem schválen, začnou zástupci ZPHZ o realizaci jednat s koaličními partnery. „Zatím jsme o tom nemluvili,“ potvrdila náměstkyně primátora za hnutí ANO Věra Pourová, které se ale návrh líbí. „Odpadla by tím řada bezpečnostních rizik pro chodce a cyklisty. Ty se přitom stále větší intenzitou dopravy ve městě neustále zvyšují,“ vysvětlila Pourová s tím, že tento projekt ale není na pořadu dne. Z finančních důvodů, i kvůli tomu, že by měl navazovat na rekonstrukci samotné Benešovy třídy.

To uznává i Záruba. „V nejbližších letech se realizace zřejmě nepodaří,“ řekl Deníku radní s tím, že by ale chtěl, aby během nynějšího volebním období aspoň vznikla na obě lávky architektonická soutěž.