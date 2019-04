Návrh na zrušení jídelny důchodců v Hradci Králové v zastupitelstvu neprošel. Dotace města prý má smysl.

Jídelna pro důchodce | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Necelý milion korun doplácelo loni město Hradec Králové na provoz jídelny důchodců v Šafaříkově ulici. Podle náměstka primátora pro oblast sociálních věcí Martina Hanouska proto nastal čas na její zrušení. Podporu našel i u komise pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku. „Je mi to líto, ale myslím, že čas na to, aby tato organizační jednotka byla zrušena, už nazrál,“ řekl Hanousek zastupitelům. Na jednání vystoupil i jeden ze strávníků. „Toto zařízení je jediné svého druhu ve městě. Má dobrou dopravní dostupnost. Chodí tam senioři všech věkových kategorií nejen kvůli jídlu, ale i kvůli možnosti setkávat se, pohovořit si a odpočinout si ve velmi příjemném prostředí. Ochotný personál také přímo obsluhuje ty, kteří to sami nezvládnou.,“ vypočítal důchodce Josef Řehák klady ztrátové jídelny. Dotace města je dle něj odůvodněná a transparentní. „Apeluji na vaše sociální cítění, mezigenerační solidaritu, etické hledisko i význam vašeho rozhodnutí pro širokou hradeckou veřejnost,“ zakončil Řehák své vystoupení.