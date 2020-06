Rozbitá okna, smrad a odpadky všude, kam oko dohlédne. V bývalé celnici jen několik desítek metrů od vlakového i autobusového nádraží žijí mezi odpadky a výkaly bezdomovci a narkomani. Kolem přitom denně prochází tisíce lidí a desítky řidičů přímo před budovou parkují.

Loni na podzim budovu společně se strážníky a policisty navštívil náměstek primátora Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení). Prohlídku domu pak označil za ten nejnechutnější zážitek ve funkci náměstka pro sociální oblast. Svůj zážitek popsal i terénní pracovník hradecké charity, který náměstka doprovázel.

"Beznaděj. Když se půjdete podívat do holubího domu, dojdou vám slova. Tam uvidíte, co je závislost. Scházejí se tam narkomani, kteří berou tvrdé drogy. Všude jsou exkrementy a oni v tom žijí, milují se a spí," uvedl Petr Macl.

Hanousek přímo na místě jednal na podzim i se zástupci majitele objektu, kterým je holdingová společnost z Hulína Rovina Group. Podle vyjádření magistrátu slíbil tehdy majitel bezodkladné zajištění a zabezpečení objektu. Jenže ani dlouhé měsíce poté se nic nedělo.

Vlastník budovu stále nezajistil

"Mám novou informaci, že je to snad zavřené, že to vlastník zajistil. Nepodařilo se mi to ale zatím fyzicky ověřit," odpověděl v pátek na dotaz Deníku Hanousek. Jenže pondělní realita vypadala úplně jinak. Chybějící vchodové dveře, nezabezpečená rozbitá okna dávala tušit, že o zabezpečení budovy nemůže být řeč.

Stejně jako redaktor Deníku se k budově včera vydala i úřednice ze sociálního odboru magistrátu. A náměstek pro sociální oblast slibuje, že v boji za uzavření objektu nyní přitvrdí.

Zasáhne hygiena?

"Je to opakovaně nesolidní přístup od majitele budovy. Zajištění objektu nám naslibovali už mnohokrát. Posledně dokonce volali, že mají zajištěnou agenturu, která to tam má zabezpečit. Budeme se muset snažit dosáhnout našeho cíle nějak represivněji," řekl Hanousek poté, co zjistil, že zprávy o zabezpečení objektu byly liché. Ačkoliv má podle něj město velmi omezené možnosti, jak situaci řešit, plán na další postup už předestřel. Obrátit se chce na hygienickou stanici.

Společnost Rovina Group podle svého dřívějšího vyjádření budovu už dvakrát zabezpečovala. Na podzim pak hovořili její zástupci o přípravách prodeje objektu.

"Konání majitele, se bude odvíjet od výsledku jednání s odborem územního plánování Magistrátu Hradce Králové, na který jsme podali žádost o změnu určení užívání. Za současného určení užívání nemáme možnosti nemovitost užívat tak, jak bychom chtěli," napsal nyní zástupce firmy Zdeněk Zlámal. K slibovanému zabezpečení budovy se nevyjádřil.

Podle mluvčí magistrátu ale zatím žádost o změnu určení užívání na úřad nedorazila.

"Oficiální žádost týkající se závazného stanoviska změny užívání nebyla k dnešnímu dni podána. Probíhají pouze konzultace s potenciálními zájemci o koupi tohoto objektu, který je v současné době stále na prodej. Řešil se například možný způsob využití pozemků a nemovitostí, aby vše bylo v souladu s územním plánem," vysvětlila Šmídová.

Podle Martina Hanouska by se lidé měli budově vyhnout velkým obloukem. A to minimálně do té doby, než majitel dům nezabezpečí, jak už několikrát slíbil. Zabezpečení je podle Hanouska nezbytné jak z hlediska prevence kriminality, tak i z hlediska prevence ochrany zdraví a životů.