Herci Kryštof Hádek, Taťjana Medvecká, Miroslav Noga nebo Kristína Svarinská strávili v Hradci několik natáčecích dní na konci října. Jako kulisy komedii posloužily planetárium a hvězdárna, mořské akvárium, knihovna a samozřejmě i hradecké ulice a náměstí. „Občas sem jezdíme hrát s divadlem a také je to pro mě takový bod na cestě, když jedeme na hory, že už začnu stoupat nahoru,“ přiznal Kryštof Hádek během natáčení komedie, která se do kin dostane v druhé polovině příštího roku.

Hádek je v Hradci tátou proti své vůli. Medvecká se těší na prohlídku města

Zatímco covidové roky byly pro Hradec filmařsky slabší, letos se ve městě na soutoku Labe a Orlice točily jak filmy pro kina, tak seriály pro televizi nebo pro stále silnější streamovací platformy. „V roce 2022 se filmaři do Hradce Králové vrátili, a to ve velkém. Točil se tady seriál České televize, romantická komedie Tátou proti své vůli i očekávaný snímek Amerikánka režiséra Viktora Tauše. Pokračovalo také natáčení seriálu Společně sami režiséra Tomáše Magnuska,“ vyjmenovala některé produkce Michaela Cápová z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.

Filmaři využili také areál největší nemocnice na východě Čech. Kromě už zmíněné komedie Tátou proti své vůli se tady točil nový komediální seriál s poněkud cynickým pracovním názvem Smysl pro tumor. „Pro nemocnici je natáčení v areálu dobrou šancí veřejnosti ukázat moderní zdravotnické zařízení. Filmaři za natáčení a služby s ním spojené nemocnici uhradili nájem,“ řekl mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor.

Salon republiky se ale dostal také do hledáčku nadnárodních projektů. „Ze zahraniční produkce se v Hradci natáčel seriál A Small Light o ženě, jež ukrývala rodinu Anny Frankové, který má vysílat Disney+, nebo německý krimifilm Amok,“ doplnila letošní hradeckou filmografii Michaela Cápová, která se v hradeckém kraji právě o filmaře stará. Ta si myslí, že štáby nelákají pouze krásy města. „Největší motivací, proč tady natáčet, je bezesporu finanční podpora. Doposud mohli filmaři žádat o individuální dotaci na odboru kultury nebo o podporu z dotačního programu Kulturní aktivity,“ upřesnila.

Zdroj: Produkce seriálu Společně sami

V příštím roce má vzniknout fond pro filmové pobídky, který bude fungovat pod krajským úřadem. „Jeho členy by měli být odborníci, kteří tvorbě skutečně rozumí a dokážou posoudit, zda by daný projekt měl být díky kvalitnímu scénáři finančně podpořen. Pro rok 2023 se počítá s alokovanou částkou pěti milionů korun,“ dodala Cápová.

Peníze investované do podpory filmu se vracejí třeba tak, že v Hradci štáby utrácí za ubytování, jídlo a dávají vydělat místním podnikatelům. „Pak je tu i přínos z hlediska propagace města. Lidé rádi navštěvují místa, kde se točil zajímavý film. Je to jeden ze způsobů, jak dostat do Hradce nejen tuzemské, ale i zahraniční návštěvníky,“ věří náměstkyně hradecké primátorky Ilona Dvořáková, která má na starosti kulturu a turistický ruch.

Vstřícného přístupu města si cení i filmaři. „Vedle krás města je pro filmovou produkci důležitý i přístup radnice a primátora a využití filmu k moderní propagaci města. Díky nim a podpoře města jsme se v Hradci cítili jako doma,“ uzavřel další z producentů komedie Tátou proti své vůli Ondřej Kulhánek.